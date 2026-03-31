Un museo de Barcelona celebrará el Festival del Pene con una programación especial durante abril

El Kanamara Matsuri llega a la ciudad con exposiciones especiales y tours guiados con talleres

El erotismo a menudo es visto como un tabú, pero al mismo tiempo es una expresión artística fundamental. El Museo de la Erótica de Barcelona (MEB) presenta exposiciones que exploran este tema sin censura y, a partir del 5 de abril, llega con una propuesta concreta: el Kanamara Matsuri.

Conocido popularmente como el Festival del Pene, se trata de una celebración tradicional japonesa que tiene lugar cada primavera en la ciudad de Kawasaki. Esta festividad está vinculada a la fertilidad, la protección, el bienestar sexual y la celebración colectiva del deseo.

Museo de la Erótica de Barcelona Festival del Pene

Además, durante el mes de abril, se podrán realizar tours guiados bajo reserva de la mano de Sigrid Cervera, sexóloga del MEB. La entrada, que incluye la visita, un taller con la sexóloga y una copa de cava, tiene un coste de 25 euros por persona y se puede adquirir tanto online como en taquilla.

¿De dónde surge el Festival del Pene?

Lejos de ser una simple anécdota folclórica, el Kanamara Matsuri se remonta al periodo Edo (siglos XVII–XIX), cuando las trabajadoras sexuales acudían a los santuarios sintoístas para pedir protección contra las enfermedades de transmisión genital.

Con el tiempo, el festival ha evolucionado hasta convertirse en una celebración abierta donde enormes representaciones fálicas se llevan en procesión, transformando el espacio público en un escenario de alegría colectiva en torno al cuerpo y el deseo.

El shunga y la construcción de la fantasía erótica

El MEB cuenta con una colección de grabados originales que permiten entender cómo, en el arte japonés, el erotismo convive con la vertiente fantástica y lo cotidiano. En este contexto, el museo ofrecerá un tour especial centrado en el arte erótico japonés o shunga.

Museo de la Erótica de Barcelona Colección shunga y kanamara matsuri MEB

Este año, el recorrido se enfoca especialmente en la representación de la fantasía dentro del imaginario japonés y en cómo estas narrativas dialogan con la vivencia contemporánea del deseo. El festival se utiliza, pues, como una herramienta de estudio para profundizar en el shunga, trasladando este análisis al conjunto de la cultura erótica actual.

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