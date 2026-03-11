Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Noticias

Un nuevo tipo de fiesta que combina spa y música llega a Barcelona (hay que ir en bañador y chanclas)

Esta será la segunda edición del evento, en Inner Flow Barcelona el 19 de marzo

Laia Carpio Fusté
Escrito por
Laia Carpio Fusté
Periodista
Spa Rave
@innerflow_barcelona (Instagram) | Spa Rave
Publicidad

Después de una larga semana de trabajo, la mayoría de la gente quiere descansar pero, al mismo tiempo, tiene ganas de salir de fiesta y socializar. Es difícil elegir, pero... ¿y si pudieras hacer las dos cosas a la vez en la Spa Rave de Barcelona?

Una nueva fiesta wellness llega a la ciudad, donde la conexión con el cuerpo es la protagonista a través de la meditación y la música. El espacio Inner Flow organiza la segunda edición de su Spa Rave el día 19 de marzo, y aún quedan entrades disponibles por 24 euros.

Así será la Spa Rave

La experiencia empezará a las 19:45 h en el espacio de bienestar físico y emocional Inner Flow, ubicado en el paseo del Mare Nostrum, 15. Se pide a los asistentes que lleguen unos 20 minutos antes para tener tiempo de ponerse el bañador y las chanclas. La primera actividad será una meditación guiada colectiva.

A continuación, habrá una sesión de DJ en directo y un dúo de saxo que guiarán al público desde los ritmos orgánicos más profundos hacia una gran celebración en el agua, que se alargará hasta las 21 h.

¡No te pierdas el Time Out Fest, el mejor festival gastronómico de Barcelona, del 13 al 15 de marzo!

Últimas noticias
    Publicidad
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.