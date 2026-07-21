Un palacio del siglo XX de Vallcarca ofrece cine al aire libre, monólogos y otras actividades para los vecinos del barrio

Sobre el viaducto de Vallcarca se alza un palacio del siglo XX con jardín. Algunos lo recuerdan como el antiguo consulado de Dinamarca en la ciudad, pero antes había sido la casa donde vivían la científica y pedagoga Dolors Canals y el pintor Joan Junyer antes de la Guerra Civil. ¿Y ahora? Pues hace más de dos años que en los jardines se estableció un chiringuito, La Dolors Bar, de la mano de la restauradora Cristina Mas. Y ahora, después de algunos movimientos, el palacio lo gestiona la misma cooperativa con el objetivo de ofrecer un "retorno social" y llenar de vida el barrio.

Rita Roig Espai Canals i Junyer

"En esta parte de Gràcia y de Vallcarca hacía falta un espacio que fuera como la plaza del barrio, donde se pudiera encontrar gente de todas las generaciones: niños, adultos, mayores", explica Cristina Mas, miembro de la cooperativa y vecina de toda la vida. Según Mas, el espacio se ha convertido en un refugio ideal donde "los niños pueden estar tranquilos y no pasan coches", atrayendo incluso a vecinos de la zona baja de Gràcia que buscan huir de la saturación. Así pues, el Espai Canals i Junyer afronta una nueva etapa bajo la gestión de la cooperativa La Dolors Coop, integrada por Cristina Mas, Clara Juan y Mireia Boya, que también regentan el chiringuito.

Carles Enrich Studio La Dolors Bar

Cuando sus propietarios originales volvieron del exilio una vez muerto Franco, decidieron dejar la finca a la Diputación de Barcelona con una condición estricta: "que fuera un lugar dedicado a la divulgación de la cultura", narra Cristina. Ahora, el espacio mantendrá una agenda muy activa durante el mes de julio, siguiendo “el legado de Dolors y de su marido, para que en el barrio haya actividad cultural y puedan pasar más cosas”.

Adria Goula Photo Espai Canals Junyer

Entre las actividades más destacadas de estos días ha habido las jornadas de intercambio de cromos del Mundial para los más pequeños y el ciclo audiovisual “La nit més curta” (La noche más corta), que ya ha ofrecido bloques temáticos dedicados al LGTBI y a la salud mental, así como noches de monólogos. Durante agosto, el Espai Canals i Junyer detendrá sus actividades culturales y estará cerrado, aunque el servicio de bar del chiringuito seguirá abierto para todo el que quiera tomar algo.

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"No queremos ser solo un bar al uso", afirma Mas. "Yo me he dedicado a la restauración toda la vida y me encanta el trato con el público, pero también soy del barrio y mi hijo va a la escuela aquí al lado. ¡Nos conocemos todos!”. Ahora bien, La Dolors también es un lugar de acogida para quienes van en solitario: “Me gusta ver que alguien que pasa por aquí se acaba quedando más de lo que tenía previsto”, explica.

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De cara a septiembre, el Espai Canals i Junyer cogerá impulso de nuevo con la vuelta de los clubes de lectura, charlas, catas de vinos, monólogos y, de manera muy especial, con la celebración de las Fiestas de Vallcarca durante el primer fin de semana del mes, momento en que los jardines volverán a llenarse de música, cultura y vida vecinal.