Un pasaje luminoso atravesará Montjuïc para llegar al MNAC: así será el nuevo museo ampliado en el Palau Victòria Eugènia

Ya hace tiempo que sabemos que el MNAC se ampliará, pero por fin podemos empezar a poner cara y ojos al nuevo museo. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha iniciado la cuenta atrás para su transformación arquitectónica y museística más importante de las últimas décadas, que empezará a ejecutarse de cara al 2029, por el centenario de la Exposición Internacional.

Foto: MNAC Ampliació MNAC

De acuerdo pues. ¿Cómo será el nuevo MNAC? El proyecto de reforma se centra en la ocupación del Pabellón de Victoria Eugenia, una nave monumental situada justo al lado del Palau Nacional, que permitirá al museo resolver su histórico problema de falta de espacio. Pero no estamos hablando solo de una ampliación de metros cuadrados, sino de una transformación del proyecto museístico, que quiere hacer del MNAC un museo más accesible a la ciudadanía.

Foto: MNAC MNAC

Una de las dudas que planteaba la ampliación era la conexión física entre el Palau Nacional, el museo actual, y los nuevos espacios expositivos que habrá en el Palacio Victoria Eugenia. La duda se resuelve de manera elegante con el proyecto arquitectónico ganador de HArquitectes y Christ & Gantenbein, con un pasillo semisoterrado pero luminoso que conectará el edificio actual con el nuevo pabellón, creando un complejo museístico unificado.

El pasaje interior culminará con un puente que conectará los dos palacios, mejorando uno de los puntos débiles del museo: el camino hasta llegar a él. Pero además, el MNAC estrenará también una puerta principal en la plaza Carles Buigas, antes de la gran serie de escaleras que hasta ahora había que subir para llegar al Palau Nacional. Así, esta plaza "se convertirá en el gran vestíbulo del Museo", en palabras del colectivo Harquitectes.

Foto: MNAC Ampliación del MNAC

Toda la historia del arte de Cataluña en un mismo espacio

Ahora bien, la ampliación tiene un objetivo superior: mostrar más obras de arte a la ciudadanía. "Será la primera vez que se muestra toda la historia del arte de Cataluña en el mismo espacio", explica Pepe Serra, director del museo, quien considera que "se trata de una misión única y exclusiva del MNAC". Con la ampliación, el MNAC podrá desplegar de forma permanente su colección de arte de la segunda mitad del siglo XX, que hasta ahora se encontraba mayoritariamente en los almacenes por falta de salas disponibles. Así, el relato del museo podrá expandirse más allá de la Guerra Civil y las nuevas salas acogerán obras de más de dos generaciones de creadores.

Aunque las obras dependen de la financiación institucional (Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio), el objetivo es tener el nuevo eje operativo antes del centenario de la Exposición Internacional de 1929. El coste total estimado del proyecto arquitectónico será de 112 millones de euros. La intervención no solo beneficia al museo, sino que forma parte de un plan de rehabilitación de la explanada de Montjuïc. La voluntad es convertir la montaña en un "hub" cultural donde el MNAC actúe como pieza central, conectando mejor con la Fundació Joan Miró y el CaixaForum.

Foto: MNAC Ampliación del MNAC