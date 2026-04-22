Un pequeño piso del Raval esconde una galería de arte secreta: así es El Piset, un proyecto de arte contemporáneo creado entre artistas y a fuego lento

“Tenemos la sensación de que es el peor momento y la peor ciudad para empezar un proyecto así, pero precisamente por eso queremos hacerlo”. Isabel, María y Matías son artistas y tienen una galería en un pequeño piso del Raval. O bien, tal vez mejor dicho, una “anti-galería”.

María Cuéllar El Piset

Su proyecto de arte contemporáneo va a contracorriente y se desmarca de las modas y los ritmos del mercado del arte para juntar en las paredes de un comedor singular obras de arte muy diferentes. Desde un grabado de Goya, a un poema de Fina Miralles, pasando por una pieza de Pere Llobera, una pintura de Ramiro Fernández Saus o una ilustración de Fernando Krahn.

María Cuéllar El Piset

Cada mes, El Piset acoge una exposición diferente que se puede visitar en la calidez de un entorno doméstico. Sus creadores trabajan el contacto directo con cada artista que expone. Algunas obras de arte están a la venta, y otras no. Cada artista y cada obra se expone con un cuidado especial, y detrás de cada decisión expositiva también hay mucha reflexión. El proyecto busca dar visibilidad a creadores que hacen que la realidad sea "más verdadera y más justa", explican los impulsores del proyecto.

María Cuéllar El Piset

Ahora, y para celebrar su primer año de vida, El Piset presenta "Memorabilia", una muestra que conecta con su exposición inaugural, "Memòria Viva" y que es rompedora porque propone hacer convivir géneros y épocas sin complejos. En una misma sala, el visitante puede encontrarse con la ironía de Winsor McCay o la delicadeza de Antoni Llena, dialogando con artistas como Yamandú Canosa o la pintora catalana naïf Mercè Sella. “No tenemos la pretensión de salvar el mundo, sí de oxigenar, de abrir el campo y ofrecer lo que podemos para que la gente se sienta cómoda y se aproxime al arte no desde un criterio ni dogmático ni prejuicioso, sino desde un terreno de apertura”, explican.

María Cuéllar El Piset

Fieles a su filosofía de proximidad, El Piset no tiene un horario de apertura convencional. La idea es conectar con el "legado sensible" sin las barreras de las galerías tradicionales y, por lo tanto, para acceder a la galería hay que escribirles por Instagram o por correo electrónico, desde donde los mismos impulsores responden a los mensajes y abren el espacio expresamente para el visitante para dar a conocer el proyecto en persona: "Es romper el hielo. No sabemos por qué tenemos en el mundo del arte tantas reglas… queremos romperlas para que se abran y empiecen a pasar cosas".