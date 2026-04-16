Noticias Un pequeño spa al aire libre con un 'ofuro' japonés: así son las termas con vistas que han abierto en la azotea de un hotel de Barcelona Casa Bonay ha apostado por construir unas termas en la terraza de su hotel Escrito por Rita Roig Editora Cultura i Notícies jueves 16 abril 2026 Compartir Termas Bonay | Termas Bonay Publicidad De terrazas de hoteles las hay muy diferentes: con vistas al mar o a la ciudad, de diseño moderno o ajardinadas, pero cuando alguien dice ‘rooftop’ a menudo es para sugerir la misma actividad. Ir a tomar una copa o un bocado es casi siempre la excusa para encaramarse a los bares o restaurantes que acogen los hoteles de la ciudad en sus azoteas, sobre todo si se es barcelonés y, por lo tanto, no contemplas alojarte en ellos. Ahora bien, ¿quién dice que un ‘rooftop’ solo es para tomarse una copa de vino? Esta es la pregunta que se hizo Casa Bonay al decidir convertir la terraza de su hotel en unas termas urbanas al aire libre. <div><div><div><figure class="op-interactive"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DSMrpwlDc0X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> <div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> <div></div> <div></div> <div> <div>View this post on Instagram</div> </div> <p><a href="https://www.instagram.com/reel/DSMrpwlDc0X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener nofollow">A post shared by Termas Bonay (@termasbonay)</a></p> </div> </blockquote> <script data-component="lazy-widget" type="text/plain" async="" defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </figure></div>

Pero quizás la joya de la corona de las termas es el ofuro, la bañera japonesa tradicional, hecha de madera, donde el agua se encuentra a 40 grados. Desde allí puedes ver cómo cae el sol en las azoteas de Barcelona desde la protección del calor de la pequeña piscina caliente (que sienta especialmente bien después de haberte sometido al baño de hielo). La experiencia es radicalmente opuesta a la del spa tradicional, que es un lugar a menudo sin luz natural y que acostumbramos a encontrar bajo tierra, y quiere acercar los beneficios de la luz del sol y el entorno natural de los hoteles rurales al bullicio barcelonés.

Termas Bonay Termas Bonay

Además, fuera de la azotea las Termas Bonay también cuentan con dos cabinas de tratamientos, diseñadas para sesiones individuales o en pareja. El menú incluye tratamientos inspirados en tradiciones orientales, como masajes profundos tipo shiatsu y masaje tailandés, enfocados a liberar tensiones y restaurar el equilibrio corporal, así como técnicas especializadas como masaje ayurvédico, reflexología podal y acupuntura, pensadas para estimular el bienestar físico y emocional.

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A la relajación mental y física de las termas y el tratamiento hay que sumar el placer estético de toda la experiencia, que cuenta con el diseño de Andreu Carulla, conocido por diseñar proyectos de los Hermanos Roca. El diseñador ha escogido materiales sostenibles y de producción artesanal que combinan con el paisajismo de Fernando Martos, que consigue crear la sensación de oasis natural en medio de la ciudad para demostrar que subir al rooftop de un hotel puede ser también una apuesta por el relax y el bienestar.

Termas Bonay Termas Bonay

Estas son las mejores terrazas de hotel de la ciudad.