Un precioso piso modernista del Eixample se transforma en una discoteca tranquila con almohadas, café y música ambiente sólo durante un día

Es verano y Barcelona echa humo: estamos rodeados de festivales, conciertos multitudinarios y turistas que coexisten con la visita del Papa de Roma a la ciudad. En este contexto, Martín Rietti y Pedro Vian han decidido que en Barcelona no es que sobren eventos, sino que falta calma. Pedro Vian es el creador de Modern Obscure Music, y junto con Martín Rietti han impulsado SPA, unos encuentros de escucha activa de música ambient en espacios tranquilos, entre cojines y sin móvil. La primera sesión se celebrará este sábado 13 de junio en un piso modernista de l’Eixample.

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Será en La Culture House, un emblemático piso modernista ubicado en el número 36 de la calle Bailén que la empresaria cultural Helena Agustí ha convertido en una plataforma multidisciplinaria de cultura donde se organizan exposiciones y otros saraos relacionados con la cultura. Bajo la premisa de que tanto la arquitectura modernista catalana como la música ambient tienen la capacidad de construir atmósferas habitables, el primer SPA de Modern Obscure Music se celebrará en Barcelona, pero tiene el objetivo de llegar a otras ciudades del mundo: “La idea es hacerlo en momentos de estrés de grandes metrópolis, como durante la Fashion Week de París, para contribuir a la bajada de ritmo”, explica Martín Rietti.

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Pero, ¿en qué consiste exactamente este evento? “No es tan importante el artista que toca, sino la experiencia en sí”, aclara Rietti. Modern Obscure Music se dedica a hacer una curaduría musical y a elaborar un aura de introspección gracias a dos espacios diferenciados. Por un lado, la sala “introvert” (introvertida), donde Pedro Vian pinchará música. Concretamente, ofrecerá un live híbrido de música ambient que combinará producciones propias, grandes clásicos del género y piezas raras de su colección personal. En este espacio, las reglas son estrictas: los teléfonos estarán prohibidos, no se permitirá hablar y el público se acomodará en unos coijnes diseñados exclusivamente para la ocasión desde L’Hospitalet de Llobregat para entregarse a la experiencia sonora.

Modern Obscure Music SPA

Antes y después de esta sesión musical que durarà dos horas, sin embargo, los asistentes podrán encontrarse en la sala “extrovert” (extrovertida), donde se servirán bloody marys, café y comida. En contraste con el recogimiento de la sala de escucha, este espacio funcionará como un punto de encuentro social. La experiencia se ofrecerá en dos franjas horarias diferentes: la sesión de mañana (AM), de 10:00 h a 13:00 h, y la sesión de tarde (PM), de 16:00 h a 19:00 h, con un aforo limitado y entradas alrededor de los 35 euros.

Modern Obscure Music SPA

Para Martín, estas sesiones son una manera de hacer llegar la música ambient a otros públicos, y también para poner de moda otro tipo de ocio musical desligado de la nocturnidad y, sobre todo, del consumo de alcohol; “Estamos más cerca de los cuarenta, antes teníamos los abonos de todos los festivales pero ahora también queremos disfrutar de la música durante el día, de manera más relajada”.