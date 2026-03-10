La muestra, comisariada por el creador de contenido especializado en modernismo, se podrá ver del 20 al 28 de marzo e incluirá actividades como una charla y un taller de pintura

Es frustrante caminar por la ciudad y tener que detenerse por culpa de turistas embelesados con la arquitectura, pero… ¿no haríamos nosotros lo mismo si viéramos la ciudad por primera vez? De hecho, el experto en modernismo y creador de contenido Brontë (@brontesbien en redes), ya lo dice: “la gente de Barcelona no se da cuenta del arte que pisa día a día”. Él mismo es el comisario de la exposición gratuita Barcelona, jardí de rajoles en la galería Marzia, que se podrá ver del 20 al 28 de marzo.

La galería Marzia es un espacio artístico que va más allá de las salas convencionales: ofrece talleres de pintura, servicios de serigrafía, fotografía y vídeo, y dispone de un coworking artístico. Por este motivo, no es de extrañar que hayan apostado por aquello que a veces falta en los museos históricos de Barcelona: las baldosas hidráulicas.

Barcelona, jardí de rajoles expondrá todo tipo de diseños, incluyendo el dibujo técnico de una baldosa de un arquitecto famoso que se encontró en la basura, un elemento que no se había expuesto nunca, junto a un suelo de corales encontrado hace relativamente poco, que tampoco había sido expuesto hasta ahora. Para Brontë, el mundo de las baldosas hidráulicas es “un mundo donde el límite es el cielo: no se sabe cuántos modelos diferentes existen, debe haber miles y cada día se descubren nuevos”.

La exposición se podrá visitar de 17 a 21 h, excepto los lunes, cuando la sala permanecerá cerrada. Más allá de la muestra, habrá actividades especiales con horario por confirmar, como una charla de Jordi Griset, historiador del arte y autor de El arte del mosaico hidráulico en Cataluña, con entrada libre, o un taller de pintura de baldosas hidráulicas que tendrá un coste aproximado de 15 euros.

Brontë y su reivindicación

Politólogo y sociólogo de formación, el madrileño Brontë empezó a estudiar Historia del Arte online. Durante una etapa difícil, descubrió que pasear y ver los edificios modernistas le daba paz. A partir de entonces, Brontë dejó su trabajo y ahora se dedica a crear vídeos en redes y a ofrecer rutas sobre este arte en Barcelona y en Madrid (muchas de ellas dentro del proyecto de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura, al igual que la exposición).

Brontë asegura que “Gaudí era una pieza más del modernismo, pero iba mucho a su bola”. De hecho, explica que en su época no se le daba tanto reconocimiento como ahora, cuando el turismo de Instagram hace que sus obras destaquen mucho más que el resto de edificios modernistas. A pesar de esta imagen de genio aislado, tanto él como grandes arquitectos del estilo de Domènech i Montaner se dedicaron a diseñar baldosas hidráulicas, ya que las consideraban piezas clave para la unidad de sus obras.

Tesoros de la basura

Las baldosas eran la manera más económica de incluir el modernismo en las casas de la gente que no se podía permitir grandes lujos, pero actualmente muchas de estas viviendas están siendo reformadas y las piezas acaban en sacos de rafia. Brontë, cuando las ve, las recoge y las colecciona, pero hay otros como él.

Marc Ocaña (@tilehunters en redes), Joel Cánovas (@I_rescue_tiles) y Jordi Griset (@elartedelmosaicohidraulico) son los encargados de proporcionar las baldosas hidráulicas que formarán la exposición, y también cuentan con la colaboración de empresas que ayudan a mantener vivo el arte de las baldosas, como Pulidos Jorba, Nua Terra y Otranto.

