Una galería de Poblenou conecta artesanos con arquitectos de renombre

Cuando entras en ÚNICO, te reciben dos bandejas doradas. En una, hay una pila de hojas donde, por un lado, te piden que escribas el nombre de tres arquitectos. Al reverso de la misma hoja, pone: “Ahora, escribe el nombre de tres artesanos”. La segunda bandeja te permite cotillear las respuestas del público que ha visitado la galería y darte cuenta de que una de las preguntas es más fácil de responder que la otra. Le Corbusier, Gaudí, Calatrava, Norman Foster… y al otro lado: silencio. ¿Cómo se llaman las personas que han hecho los cristales de nuestras ventanas, las mesas donde trabajamos o las barandillas de nuestro balcón?

Cecilia Diaz Betz ÚNICO

Hubo un momento de la historia en el que la arquitectura y la artesanía iban de la mano: “Gaudí concibió la Sagrada Familia pensando en las cerámicas de Antoni Cumella”, ejemplifica Victoria Pont, responsable de la programación cultural de la Galería ÚNICO. Pero el mundo ha cambiado mucho desde el modernismo, y nuestra relación con la artesanía también. Por eso, esta galería del Poblenou se propuso exponer piezas de artesanía hechas por creadores de nuestra casa que trabajan con la cerámica, la madera o el textil, y vincularlos a estudios de arquitectura de renombre.

Cecília Díaz Betz ÚNICO

Pero, ¿de dónde nace este proyecto? ÚNICO es un proyecto impulsado por la firma ICÓNICO, una empresa especializada en grifería de baño y cocina orientada a arquitectos, interioristas y profesionales del sector. Hace ahora un año decidieron ampliar horizontes y abrir un showroom en el 22@ de Barcelona (C/Pallars, 85) que también fuera una galería. En vez de una galería de arte, han abierto una “galería de artesanía y arquitectura”, que es la cara visible de ÚNICO, su proyecto cultural que conecta el mundo de la arquitectura contemporánea con los oficios tradicionales, el arte y la artesanía, como ceramistas, forjadores, ebanistas o artesanos del papel.

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En este espacio se programan exposiciones temporales como Arquitectura | Oficios, una muestra que, en el marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura UNESCO 2026, presenta ocho colaboraciones exclusivas entre despachos de referencia como RCR o Bofill y talleres artesanos. Gracias a esta exposición, podemos ver qué pasa cuando los arquitectos y los artesanos trabajan conjuntamente, por ejemplo, cuando un restaurador como Daniel Moré trabaja conjuntamente con el estudio Batlleiroig para devolver el esplendor a las butacas del Teatre Principal, que los arquitectos están rehabilitando.

Cecília Díaz Betz ÚNICO

En la sala de exposiciones también hay una televisión que conecta en directo con La Fábrica de Bofill Taller de Arquitectura, donde se expone una colaboración que ÚNICO ha hecho posible entre los arquitectos y el ceramista Jan Madrenas: se trata de un canalón cerámico concebido como una instalación que juega con el color, la geometría y el recorrido del agua, pensado para recoger el agua de la lluvia. O una gran pérgola textil para generar sombra en una antigua fábrica que RCR Arquitectes está rehabilitando y que ha sido diseñada por la artesana cestera Idoia Cuesta.

Cecília Díaz Betz ÚNICO

La muestra, que se podrá visitar hasta finales de año, pone el foco en el diálogo entre la práctica arquitectónica, los materiales y el saber hacer de los oficios tradicionales, pero no se centra únicamente en el resultado de la artesanía. Diversas televisiones al final de la sala expositiva nos enseñan el proceso de creación artesanal y de colaboración con los arquitectos, recordándonos el valor de aquello que ha ideado el ojo humano y que ha sido hecho con el trabajo manual. No es extraño que arquitectos y diseñadores quieran relacionarse cada vez más con artesanos: más de un siglo después del fin del modernismo, la inteligencia artificial ha vuelto a hacer sospechar de las líneas rectas, la simetría y la perfección. Ahora buscamos humanidad en aquello que consumimos, y espacios como ÚNICO nos invitan a ponerle remedio conociendo los nombres y apellidos de los artesanos de nuestra casa.