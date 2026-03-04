Una pop-up de paquetes perdidos con contenido sorpresa a partir de 2 euros aterriza en el Maremagnum

El puesto de Tout en Colis se encuentra todos los fines de semana de marzo en el centro comercial

Dice el refrán que el camino es más importante que el destino, y las compras online son la prueba de ello: a menudo genera más ilusión buscar el producto y esperar el paquete que no abrirlo. Pero, ¿qué pasa con los paquetes que nunca llegan?

Tout en Colis, una pop-up en el Centro Comercial Maremagnum, recupera estos envíos perdidos y los pone a la venta. Se trata de paquetes sorpresa, todavía precintados, donde el misterio de no saber qué hay dentro es el verdadero producto.

¿Cómo funciona la compra de paquetes perdidos?

Los paquetes se encuentran en la pop-up del centro comercial Maremagnum, donde también se ubica el Time Out Market, una isla de restaurantes donde se puede probar una selección de los mejores locales gastronómicos de Barcelona. El puesto de Tout en Colis se puede encontrar en diferentes espacios, dependiendo del día: en el vestíbulo o en la entrada principal del centro comercial.

Time Out Paquetes

En la parada se pueden encontrar paquetes de peso y tamaños diferentes, y no se puede saber qué hay dentro de cada uno porque todavía llevan el plástico del envío, así que la compra es totalmente sorpresa. El precio de cada paquete es de 2 euros por cada 100 gramos, así que el coste depende del volumen, no del objeto que hay dentro. Nunca se sabe: quizás te gastas 15 euros y acabas con un objeto que cuesta 80, o al revés.

Este marzo, Tout en Colis estará en el Maremagnum los fines de semana en el mismo horario que las tiendas del centro comercial: de las 10 de la mañana a las 9 de la noche.

