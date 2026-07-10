Una tienda de Sant Antoni esconde un museo de fútbol con material firmado por leyendas como Maradona, Pelé y Messi

Barcelona es una ciudad de templos gastronómicos y culturales, pero también deportivos. Del Spotify Camp Nou al RCDE Stadium, pasando por el Olímpic de Badalona y la Anella Olímpica de Montjuïc –escenario de grandes conciertos y de algunos de los recuerdos más emotivos de los Juegos Olímpicos de 1992–, la ciudad respira deporte. Desde 1999, el barrio de Sant Antoni acoge otro santuario: Futbolmanía, el lugar donde aficionados, coleccionistas y curiosos peregrinan en busca de la camiseta de su equipo o selección.

La historia del fútbol se respira desde que entras. Por llegar a la sala principal, los visitantes atraviesan un pasillo donde decenas de camisetas, botas y prendas firmadas visten las paredes. El espacio se parece más a un museo que a una tienda tradicional, con una colección privada de auténtico culto que no tiene nada que envidiar a la de muchos clubes históricos. Las firmas de Messi, Neymar, Maradona, Bobby Robson y Pelé conviven en este recorrido que homenajea a las grandes leyendas del fútbol.

Una tienda que también es un museo

Miles de productos relacionados con el balón se esconden entre las paredes de esta macrogotienda situada en el número 25 de la ronda de Sant Pau. Antes de convertirse en este templo futbolístico, el espacio había sido un antiguo circo integrado en las Galeries Olimpia. Con los años, Futbolmanía ha ido incorporando los locales contiguos hasta superar los 2.000 metros cuadrados de superficie, lo que la convierte en una de las tiendas especializadas en fútbol más grandes de Europa (la firma, de hecho, también llegó a gestionar un local insignia en la Puerta del Sol de Madrid).

Su catálogo impresiona: dispone de cerca de 5.000 referencias de 171 clubes de fútbol y más de 500 referencias de 49 selecciones nacionales. A esto se añade una amplia oferta de botas de fútbol, guantes de portero, balones, espinilleras, ropa deportiva y todo tipo de accesorios tanto para aficionados como para futbolistas en activo. Todo el material es oficial y, como gran reclamo para los mitómanos, las camisetas se pueden personalizar al momento con el nombre y el dorsal del jugador preferido o con los que elija el cliente.

Y un outlet para los cazadores de gangas

El universo Futbolmanía se completa con un outlet en Badalona, destinado a aquellos que quieren equiparse sin quemar la tarjeta. Hay botas de fútbol para césped natural, artificial o fútbol sala, así como camisetas, sudaderas y todo tipo de accesorios con descuentos que pueden superar el 40%. La oferta incluye un montón de marcas, además de camisetas y merchandising de clubes españoles, europeos y sudamericanos, con ediciones especiales y prendas difíciles de encontrar en los circuitos comerciales habituales.