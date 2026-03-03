Vivir en un santuario de animales: esta masia cerca de Barcelona busca voluntarios

La fundación Hogar necesita personas que se encarguen de tareas como limpieza, cocina o cuidar del huerto

Cuando pensamos en santuarios para hacer estancias, solemos imaginar espacios de lujo en la montaña, pero en la localidad de l’Esquirol, cerca de Vic, hay uno muy diferente. Este santuario no es para conectar con uno mismo (aunque, en parte, también), sino que el objetivo principal es cuidar de los animales de la Fundación El Hogar.

La fundación busca voluntarios para cuidar de los animales maltratados que han rescatado. Hay habitantes de todo tipo: desde ciervos hasta tortugas, pasando por jabalíes.

Según remarcan desde la fundación, las tareas que se realizan "implican un esfuerzo físico y psicológico duro"; por lo tanto, no se trata simplemente de ir allí a jugar con los animales, algunos de los cuales tienen discapacidad. En el santuario se necesitan personas para llevar a cabo tareas de cuidado de animales, mantenimiento, limpieza, cocina, logística, construcción y huerto.

¿Qué tipos de voluntariado hay?

Los voluntarios pueden realizar estancias de larga duración, de al menos siete meses, que incluyen un mes de periodo de prueba. Por otro lado, también se ofrecen voluntariados de corta duración de un mínimo de 14 días. En ambos casos, los voluntarios se alojan en la masía del santuario.

Para ayudar al santuario, sin embargo, no siempre es necesario quedarse a dormir. En ciertos periodos del año, como en verano, se abren plazas para realizar voluntariados durante días puntuales. Incluso es posible colaborar sin ir presencialmente, por ejemplo, formando parte del equipo de comunicación de la fundación.

Para apuntarse a los voluntariados es necesario ser mayor de edad y rellenar los formularios que encontraréis en su web.

