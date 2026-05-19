Si tenéis pensado ir a ver una película al cine, pero nunca encontráis el momento, ya no tendréis ninguna excusa. Para los más cinéfilos, para los que no lo sois tanto y para los que solo queréis pasar un buen rato ante la pantalla grande, vuelve la fiesta del cine a Barcelona, un plan perfecto si queréis ver uno de los filmes de la cartelera de la ciudad. Del lunes 8 al jueves 11 de junio la entrada al cine costará 3,50 euros en la mayoría de equipamientos de la ciudad.

Como ya es habitual, ya no hace falta registrarse ni acreditarse previamente en la web para disfrutar de la promoción; solo hay que ir a la sala de cine que prefiráis y comprar el ticket en taquilla. La entrada es válida para entrar a ver cualquiera de las proyecciones de la cartelera excepto las que se llevan a cabo en salas especiales, butacas VIP o en 3D, que pueden pedir un suplemento según cada establecimiento.

Foto: Shutterstock

La Fiesta del Cine es una iniciativa que busca fomentar y potenciar la asistencia a las salas de cine para ver los nuevos títulos de la cartelera de todo el Estado. El evento se empezó a celebrar anualmente en Barcelona en 2009; al ver la buena acogida, desde 2014, tiene lugar dos veces al año (mayo o junio y octubre o noviembre).

Las salas de Barcelona adheridas a la Fiesta del Cine

Barcelona Ciudad

L'Hospitalet de Llobregat