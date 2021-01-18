Ateneu Cultural Hortenc

Time Out dice

En Barcelona aún quedan rincones que recuerdan a la vida de pueblo. En el barrio de Horta tenemos unos cuantos, entre los que destaca el Ateneu Hortenc, una institución de fomento de la cultura que da vida en el barrio y que siempre está llena de gente. El centro muestra su cara más visible a través de un bar abierto también a los no socios. Tenemos la suerte de que lo lleve Milagros, una cocinera con mucho conocimiento de cocina tradicional castellana. Para ir abriendo boca, unos torreznos perfectos. Para continuar picante: empanadas, tortilla, croquetas, callos ... Se lleva la medalla de oro el cocido maragato, una escudilla y cocido leonesa que se come empezando por la carne. ¡Buen ambiente y un espacio que invita a la conversación con carajillo!