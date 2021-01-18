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Barcelona

Foment Hortenc
Irene Fernandez | Bar Ateneu Hortenc

Reseña

Ateneu Cultural Hortenc

4 de 5 estrellas
  • Qué hacer | Escuelas y universidades
  • Horta - Guinardó
  • Crítica de Time Out
Escrito por Time Out Barcelona Editors
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Time Out dice

En Barcelona aún quedan rincones que recuerdan a la vida de pueblo. En el barrio de Horta tenemos unos cuantos, entre los que destaca el Ateneu Hortenc, una institución de fomento de la cultura que da vida en el barrio y que siempre está llena de gente. El centro muestra su cara más visible a través de un bar abierto también a los no socios. Tenemos la suerte de que lo lleve Milagros, una cocinera con mucho conocimiento de cocina tradicional castellana. Para ir abriendo boca, unos torreznos perfectos. Para continuar picante: empanadas, tortilla, croquetas, callos ... Se lleva la medalla de oro el cocido maragato, una escudilla y cocido leonesa que se come empezando por la carne. ¡Buen ambiente y un espacio que invita a la conversación con carajillo!

Detalles

Dirección
Pere Pau, 8-10
Barcelona
08032
Transporte
Horta (M: L5)
Horas de apertura
De lu. a do. de 10 a 22 h. Ma. de 15 a 20 h
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