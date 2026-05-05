Time Out dice

El surf es mucho más que cabalgar olas. También representa viajes, aventura, naturaleza salvaje, éxtasis, peligro, amistad y vivir el momento presente de la manera más intensa posible. No es extraño que su práctica haya despertado el interés de la literatura, el cine, la música, el arte, el diseño, la fotografía e, incluso, el activismo social.

Del 10 de junio al 1 de julio, este ciclo de charlas gratuitas que se llevan a cabo en diversas bibliotecas de Barcelona tiene la vocación de abrir las puertas de un universo inacabable que no solo fascinó a autores míticos como Jack London, Mark Twain y Agatha Christie, sino que también tuvo un impacto enorme en la cultura y la contracultura de los años 60 y que se ha mantenido vigente hasta hoy: todavía hay locos y locas dispuestas a recorrer miles de kilómetros en busca de olas.

A cargo de los periodistas David Moreu y Borja Duñó (jefe de redacción de Time Out).

Programación de las charlas

Miércoles 10 de junio

18.30 h: Cine de surf (Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert). A finales de la década de los 50, los documentales de surf se convirtieron en un fenómeno en California. Conoceremos a sus directores, los títulos más emblemáticos y cómo eran las alocadas proyecciones en aquella época. También exploraremos la escena actual.

Jueves 11 de junio

18.30 h: Viajes y olas famosas (Biblioteca Vila de Gràcia - Rosa M. Arquimbau). Una historia del surf y las olas más famosas. De los tubos de Pipeline a la monstruosa Nazaré, pasando por la desértica Skeleton Bay. América, Asia, África, Oceanía y Europa tienen spots legendarios que han descubierto los surfistas más aventureros. Hablaremos sobre los peligros del turismo masivo y cómo la mejor ola quizás es la que tienes cerca de casa.

Miércoles 17 de junio

18.30 h: Surf clásico y aventurero (Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras). Las marcas, la competición y la comercialización del surf pueden traicionar su espíritu original. Por eso, algunos surfers se han alejado de ello y se han convertido en soul surfers o free surfers, o bien han abrazado el surf más clásico y puro.

Lunes 22 de junio

18.30 h: Surf y cultura pop (Biblioteca Clarà). Desde que el surf se convirtió en un fenómeno en California, ha habido artistas visuales, fotógrafos, editores de revistas y diseñadores gráficos que se han encargado de crear su imagen icónica. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras (o mil olas).

Lunes 29 de junio

18.30 h: Héroes y heroínas del surf (mitología) (Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra). En el panteón de la cultura del surf hay nombres legendarios como los de George Freeth, Duke Kahanamoku, Miki Dora, Eddie Aikau, Victoria Ka’iulani, Linda Benson, Bethany Hamilton... Una presentación de los héroes y las semidiosas para conocer mejor sus hazañas.

Miércoles 1 de julio

18.30 h: Música y surf (Biblioteca Vapor Vell). No se puede hablar del surf como movimiento cultural sin hacer referencia al jazz, el blues, el rock, la psicodelia y, evidentemente, la llamada música surf (de Dick Dale a los Beach Boys), pasando por el rock instrumental, los efluvios exóticos y cantautores como Jack Johnson.

Martes 7 de julio