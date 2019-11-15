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  1. Tributo a la bata
    Foto: Lucía Herrero
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  2. Tributo a la bata
    Foto: Lucía Herrero
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Exposición pop-up 'Tributo a la bata'

  • Qué hacer
  • Mailuna, El Raval
Rita Roig
Escrito por Rita Roig
Editora Cultura i Notícies
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Time Out dice

Lucía Herrero, con su fotografía antropológica y un tanto fantástica, tiene entre manos un proyecto que rinde homenaje a la bata entendida como indumentaria de trabajo de la matriarca de una sociedad patriarcal. En este tributo hay dosis de ironía pero también análisis de cuestiones que derivan de esta prenda de ropa, como el género, los cambios sociopolíticos y el paisaje humano. 

Ahora, su proyecto "Tributo a la bata" se expone en Mailuna (C/ Valldonzella 48) un espacio del Raval, donde hasta el 16 de mayo el público podrá disfrutar de sus fotografías que son todo un homenaje. ¿A quién? Pues en las matriarcas que, dentro de una estructura patriarcal, sostuvieron a familias y tejidos sociales enteros sin reconocimiento o poder de ningún tipo. A todas ellas, seis mujeres octogenarias de Villarmienzo (Palencia), Herrero las retrata con unas batas tradicionales de andar por casa y otras piezas diseñadas expresamente. En las imágenes, las mujeres sostienen escopetas, gallinas, horcas y otros objetos. Por una vez, la bata no las invisibiliza sino que las une y hace protagonistas.

Detalles

Dirección
Mailuna
Valldonzella, 48
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Sant Antoni (M: L2)
Precio
Gratis

Fechas y horas

Mailuna 15:00
Gratis
Mailuna 15:00
Gratis
Mailuna 15:00
Gratis
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