Time Out dice

El Festival Altaveu es una de las citas musicales más veteranas de Cataluña, y celebra su 37.ª edición del 10 al 13 de septiembre en Sant Boi de Llobregat. Fiel a su espíritu, el festival combina artistas consolidados con nuevas voces y apuesta por propuestas que van más allá de las tendencias del momento.

La programación se reparte entre tres espacios de la ciudad: la plaza del Ayuntamiento, que acoge los conciertos gratuitos; los Jardines del Ateneu, con actuaciones por 1 €; y el Teatro Cal Ninyo, con la entrada a 6 €.

El festival arranca con un concierto para meconmemorar los 50 años de la Diada de 1976 en Sant Boi. Artistas como Lluís Gavaldà, Mushkaa & Greta, Els Amics de les Arts, Joan Garriga, Pastora y Naim Smaili reinterpretan canciones de la época y también tocan temas propios.

En el cartel encontramos nombres como Los Sírex, pioneros del pop-rock estatal; Dan Peralbo i el Comboi, una de las formaciones más destacadas de rock catalán entre los jóvenes; 091, grupo de referencia del rock español; y La Perra Blanco, que recupera la energía más salvaje del rock-and-roll. También actúan Sr. Chinarro, Syd de Palma, Juana Everett, Arnau Obiols, Silvio, Kris Tena, Jordi Ganchitos y carlaperezvas, entre otros.

Como es habitual, el festival reserva un espacio para el talento emergente con Altaveu Frontera, el concurso que ha impulsado a artistas como Love of Lesbian o Sidonie y que este año presenta a los ganadores Leyre Estruch y Dualizz.

La programación se completa con Altaveu+, que amplia la experiencia musical con actividades paralelas como una exposición dedicada a las tribus urbanas, la Feria del Disco y del libro musical y el Altaveu en família, una propuesta pensada para que pequeños y mayores descubran conjuntamente la música indie.

Las entradas de los conciertos de pago ya están a la venta y se pueden adquirir en la web del ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, a través de Entrapolis.