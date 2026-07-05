Time Out dice

LaNuestra és una comunidad digital formada por más de 7.000 fundadoras que nace de los relatos compartidos por mujeres dentro del movimiento testimonial y que apuesta por trasladar las conexiones más allá de las pantallas. Por eso impulsa un festival ambulante que recorre diversas ciudades para crear espacios de encuentro y celebración, y los días 8 y 9 de julio hace parada en Barcelona.

El primer día, miércoles 8, tiene lugar una gran fiesta gratuita en el Red Fish, en el Moll de la Marina, de 19.00 h a 01.00 h. Las asistentes pueden disfrutar de comida, bebida y baile en una celebración abierta tanto a las fundadoras como a todas aquellas personas que quieran descubrir el proyecto. La velada cuenta con música de DJ MoM, Rocío Saiz DJ, Kleo la Faraona i DJ Ruka. La entrada es libre hasta completar aforo, a pesar de que también se puede reservar plaza a través de Eventbrite.

Al día siguiente, jueves 9, a las 19.00 h, la librería Finestres acoge un diálogo con la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero sobre el nuevo relato de las mujeres, seguido de una lectura pública de testimonios con la participación de María Molins, Carla Vall, Judit Mascó, Llucia Ramis, Mariona Ribas, entre otras mujeres.