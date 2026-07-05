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Festival Ambulant LaNuestra
Foto: LaNuestra | Festival Ambulant LaNuestra

Festival Ambulant LaNuestra

La comunidad digital de mujeres celebra los días 8 y 9 de julio una gran fiesta gratuita en el Red Fish y un encuentro literario en la librería Finestres
  • Qué hacer
  • Red Fish, La Vila Olímpica del Poblenou
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
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Time Out dice

LaNuestra és una comunidad digital formada por más de 7.000 fundadoras que nace de los relatos compartidos por mujeres dentro del movimiento testimonial y que apuesta por trasladar las conexiones más allá de las pantallas. Por eso impulsa un festival ambulante que recorre diversas ciudades para crear espacios de encuentro y celebración, y los días 8 y 9 de julio hace parada en Barcelona.

El primer día, miércoles 8, tiene lugar una gran fiesta gratuita en el Red Fish, en el Moll de la Marina, de 19.00 h a 01.00 h. Las asistentes pueden disfrutar de comida, bebida y baile en una celebración abierta tanto a las fundadoras como a todas aquellas personas que quieran descubrir el proyecto. La velada cuenta con música de DJ MoM, Rocío Saiz DJKleo la Faraona i DJ Ruka. La entrada es libre hasta completar aforo, a pesar de que también se puede reservar plaza a través de Eventbrite.

Al día siguiente, jueves 9, a las 19.00 h, la librería Finestres acoge un diálogo con la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero sobre el nuevo relato de las mujeres, seguido de una lectura pública de testimonios con la participación de María Molins, Carla Vall, Judit Mascó, Llucia Ramis, Mariona Ribas, entre otras mujeres.

Detalles

Sitio web del evento
www.eventbrite.es/e/entradas-festival-ambulante-lanuestra-barcelona-8-de-julio-de-1900-a-100-h-1993010647497
Dirección
Red Fish
Moll de la marina s/n
Barcelona
08005
Transporte
Ciutadella/Vila Olímpica (M:L4)

Fechas y horas

Fiesta LaNuestraRed Fish 19:00
Gratis
Diálogo con María Fernanda Ampuero y lectura de testimoniosLibrería Finestres 19:00
Gratis
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