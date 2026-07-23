Time Out dice

Como cada año, el barrio de Gràcia se convierte en uno de los grandes epicentros del verano barcelonés con las Fiestas de Gràcia del 15 al 21 de agosto. Durante una semana, calles y plazas se llenan de decoraciones espectaculares, conciertos y actividades en una de las fiestas mayores más emblemáticas de la ciudad.

Este año, 23 calles compiten por conseguir el premio a la mejor decoración, transformando el espacio público con montajes elaborados por los propios vecinos durante meses. Como novedad, cinco calles han unido esfuerzos bajo una misma temática inspirada en El Señor de los Anillos, creando un recorrido conjunto dedicado al universo de J. R. R. Tolkien.

Además de pasear por las calles decoradas, la cultura popular tiene un papel protagonista con las actuaciones de gigantes, bastoners y correfocs, así como la tradicional diada castellera. Tampoco faltan los espacios dedicados a la música, con escenarios repartidos por plazas y calles que acogerán actuaciones de grupos emergentes y artistas consolidados hasta la noche.

Programación destacada

Viernes 14 de agosto

17.30 h: La passada del pregó. (Recorrido con inicio en Can Musons).



18.30 h: Toque de inicio de la Fiesta Mayor. (Plaza del Sol).

19 h: Baile del Águila y pregón oficial de la Fiesta Mayor a cargo de Vicenç Sanclemente. (Plaza de la Vila).

Sábado 15 de agosto

8 h: Matinades de gralles y tabalers. (Recorrido con inicio en la pl. de la Vila). Y lanzamiento de los tradicionales cohetes de Fiesta Mayor desde la azotea de la Sede del Distrito.

8.30 h: Matinades de Foc. (Recorrido con inicio en la pl. de la Revolución).

10 h: Cortejo de autoridades y grupos de cultura popular hasta la misa de Fiesta Mayor. (Recorrido con inicio en la pl. de la Vila).

10.30 h: Misa de Fiesta Mayor con baile de gigantes “La Gracienca”, pilar de los Castellers de la Vila de Gràcia, el baile del Águila de Gràcia y actuación de los Trabucaires y los Bastoners de Gràcia. (Parroquia de Santa Maria de Jesús de Gràcia, calle de Gràcia, 3).

12 h: Pasacalles de subida. (Calle Gran de Gràcia, frente al Pla de Salmerón).

20 a 00.15 h: Festigàbal con Irieix, Partiperes, Habla de mi en presente, Ouineta y DJ COBO. (Jardines de La Sedeta, calle de Sicília).

22 h: Concierto de La Cosina. (Plaza del Folk).

23.30 h: Concierto de Germà Negre. ( Plaza del Folk ).

Domingo 16 de agosto

10.30 h: Diada castellera. (Plaza de la Vila de Gràcia).

10.30 h: Pasacalles y homenaje a San Roque con ofrenda floral y baile de los grupos de cultura popular. (Desde la pl. de la Vila hasta la hornacina de San Roque en la esquina de las calles Llibertat con Fraternitat).

18 h: Acto de reconocimiento a las calles adornadas, entidades participantes e instituciones. (Salón de actos de la sede del Distrito de Gràcia).

20 a 00.15 h: Festigàbal con Gigi Ros, Ypnosi, Fades, Balma y Ryna DJ. (Jardines de La Sedeta, c. de Sicília).

21.30 h: Concierto de Solc. (Plaza del Folk).

23.30 h: Concierto de Pepet i Marieta. ( Plaza del Folk ).

Lunes 17 de agosto

11 h: Jaume Barri. (Plaza del Folk).

Noche tranquila, con parón de la programación musical en todas las calles.

Martes 18 de agosto

19 h: Ensayo abierto de los Castellers de la Vila de Gràcia. (Plaza de la Vila).

11 h: Concierto de Ebri Knight. (Plaza del Folk).

22 h: Concierto de Derrumband. ( Plaza del Folk ).

0 h: Concierto de Soumeya. (Plaza del Folk).

Miércoles 19 de agosto

18 h: Entrega de los premios del Concurso de Calles Adornadas. (Plaza de la Vila de Gràcia).

20 h: Bajada del Pilar Caminat de los Castellers de la Vila de Gràcia. (Desde la pl. del Sol hasta la pl. de la Vila).

20.30 h: Diada Castellera de Completes - Mike Lane . (Plaza de la Vila de Gràcia).

21.30 h: Concierto de Eskamot. (Plaza del Folk).

21.30 h: Concierto de Eskamot. (Plaza del Folk).

Viernes 21 de agosto

15.45 h: Yincana de la Fiesta Mayor de Gràcia, este año para celebrar el legado de Gaudí. (Inicio en la pl. Joanic). Es necesaria inscripción previa, hasta el 20 de agosto, en la Fundació Festa Major de Gràcia. (c. Alzina, 9).

18.30 h: Toca Dormir. Pasacalles con los gigantes y gigantones de Gràcia. (Recorrido con inicio en la pl. de la Revolución).

21 h: Correfoc infantil. (Plaza de la Vila).

21.30 h: Correfoc de Fiesta Mayor. (Recorrido con inicio en la pl. de la Vila de Gràcia).

23.30 h: Exhibiciones finales y clausura del correfoc. (Plaza de la Vila).

Durante toda la semana

Feria de artesanos en las plazas de la Virreina y del Diamant.

Espacio Tasta Gràcia, con actividades gastronómicas y la tradicional caracolada popular.