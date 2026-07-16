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Barcelona

Futur immediat: Transformar l'espai públic metropolità
Foto: Òscar Giralt | Futur immediat: Transformar l'espai públic metropolità

Futur immediat: Transformar l'espai públic metropolità

Maquetas, audiovisuales y visitas guiadas en una exposición gratuita del Área Metropolitana de Barcelona
  • Qué hacer, Exposiciones
  • Moll de Barcelona, Ciutat Vella
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
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Time Out dice

La antigua Terminal de Drassanes acoge Futuro inmediato: Transformar el espacio público metropolitano del 11 de junio al 25 de octubre, una exposición gratuita de martes a domingo de 11 a 19 h, que invita a descubrir cómo se piensa, se proyecta y se construye el espacio público de la metrópoli de Barcelona ante los grandes retos actuales.

La muestra, incluida dentro de la programación de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura 2026, no mira hacia el pasado, sino que pone el foco en las soluciones que ya se están aplicando para hacer frente al cambio climático, la movilidad sostenible, la preservación de los espacios naturales o la cohesión social.

El recorrido se organiza en varios ámbitos que explican quién hay detrás de la transformación del espacio público, qué proyectos se están desarrollando y qué herramientas y metodologías hacen posible esta evolución. Mediante maquetas, audiovisuales, fotografías, planos y recursos interactivos, los visitantes pueden entender cómo se toman decisiones que afectan al día a día de las calles, las plazas y los parques.

También se pone en valor las cuatro décadas de transformaciones urbanas impulsadas por el Área Metropolitana de Barcelona, mostrando ejemplos reales de proyectos que buscan construir una ciudad más habitable, resiliente y sostenible.

La exposición se completa con una programación de actividades paralelas, que incluye charlas, visitas guiadas, talleres y propuestas familiares.

Detalles

Sitio web del evento
www.barcelona.cat/capitalmundialarquitectura/ca/programa/futur-immediat-transformar-lespai-public-metropolita
Dirección
Moll de Barcelona
Moll Barcelona, 1
Ciutat Vella
Barcelona
08039
Transporte
Drassanes (M: L3)
Precio
Gratis
Horas de apertura
De martes a domingo de 11 a 19 h

Fechas y horas

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