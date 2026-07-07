Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Jardins Ateneu Barcelonès
Fotografia: Ateneu Barcelonès | Jardins Ateneu Barcelonès

'Juliol a la fresca' en el Ateneu Barcelonès

El jardín del Ateneu Barcelonès se convierte en un escenario con su ciclo de verano lleno de música y teatro
  • Qué hacer
  • Ateneu Barcelonès, El Gòtic
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
Publicidad

Time Out dice

El festival de verano del Ateneu Barcelonès celebra una nueva edición del 2 al 21 de julio. Las noches de los martes y jueves, los jardines de la entidad se transforman en el escenario de propuestas de pequeño formato que combinan música, poesía, teatro y literatura.

El programa incluye el concierto del trío Goig, un proyecto que recupera los cantos y relatos de la Cataluña rural y los adapta a una mirada contemporánea, entrelazando tradición oral y composición actual. También se presenta Pla per Roig, una obra que recrea la histórica conversación entre Montserrat Roig y Josep Pla, convirtiéndola en un diálogo teatral lleno de humor y reflexión. Y Zafira, que ofrece un viaje musical a través de las melodías tradicionales de Grecia, el Ponto y Asia Menor. El monólogo 'Una aniquilació fallida', interpretado por Carlota Gurt y dedicado a la libido femenina, ha agotado todas las localidades.

Las entradas se encuentran a la venta en la web de la entidad, cuestan 5 euros para los socios y 15 euros para el público general.

Detalles

Sitio web del evento
ateneubcn.cat/programacio/juliol-a-la-fresca-26/
Dirección
Ateneu Barcelonès
Canuda, 6
Barcelona
08002
Transporte
Catalunya (M: L1-L3)
Precio
5-15 €

Fechas y horas

Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.