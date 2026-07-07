Time Out dice

El festival de verano del Ateneu Barcelonès celebra una nueva edición del 2 al 21 de julio. Las noches de los martes y jueves, los jardines de la entidad se transforman en el escenario de propuestas de pequeño formato que combinan música, poesía, teatro y literatura.

El programa incluye el concierto del trío Goig, un proyecto que recupera los cantos y relatos de la Cataluña rural y los adapta a una mirada contemporánea, entrelazando tradición oral y composición actual. También se presenta Pla per Roig, una obra que recrea la histórica conversación entre Montserrat Roig y Josep Pla, convirtiéndola en un diálogo teatral lleno de humor y reflexión. Y Zafira, que ofrece un viaje musical a través de las melodías tradicionales de Grecia, el Ponto y Asia Menor. El monólogo 'Una aniquilació fallida', interpretado por Carlota Gurt y dedicado a la libido femenina, ha agotado todas las localidades.

Las entradas se encuentran a la venta en la web de la entidad, cuestan 5 euros para los socios y 15 euros para el público general.