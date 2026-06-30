Time Out dice

La azotea del Palau Güell acoge una nueva edición de Les Nits del Palau, un ciclo de cinco veladas que combinan música en directo y patrimonio. Los conciertos se celebran los días 2, 9, 16, 23 y 30 de julio entre las emblemáticas chimeneas diseñadas por Antoni Gaudí.

La programación reúne a jóvenes artistas del Taller de Músics con estilos muy diversos: desde el jazz y la música tradicional de Carola Ortiz hasta la fusión de jazz, hip-hop y pop de Héctor Tejedo Trio, la bossa nova y el bolero de Ara Martí Trio, el pop contemporáneo de Núria Duran y la canción de autor con raíces folk de Júlia Cruz.

Cada velada comienza a las 20.30 h con una visita exprés a los espacios más destacados del Palau y a las 21.15 h tiene lugar el concierto, acompañado de un refrigerio.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web del Palau Güell por 25 euros.