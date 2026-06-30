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  1. Les Nits del Palau
    Foto: Beth Magre Loren | Palau Güell | Les Nits del Palau
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Les Nits del Palau Güell

La azotea del Palau Güell se llena de música durante cinco noches en julio con conciertos que incluyen una visita al edificio
  • Qué hacer
  • Palau Güell, El Raval
Nerea Zapata
Escrito por Nerea Zapata
Estudiant en pràctiques
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Time Out dice

La azotea del Palau Güell acoge una nueva edición de Les Nits del Palau, un ciclo de cinco veladas que combinan música en directo y patrimonio. Los conciertos se celebran los días 2, 9, 16, 23 y 30 de julio entre las emblemáticas chimeneas diseñadas por Antoni Gaudí.

La programación reúne a jóvenes artistas del Taller de Músics con estilos muy diversos: desde el jazz y la música tradicional de Carola Ortiz hasta la fusión de jazz, hip-hop y pop de Héctor Tejedo Trio, la bossa nova y el bolero de Ara Martí Trio, el pop contemporáneo de Núria Duran y la canción de autor con raíces folk de Júlia Cruz.

Cada velada comienza a las 20.30 h con una visita exprés a los espacios más destacados del Palau y a las 21.15 h tiene lugar el concierto, acompañado de un refrigerio.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web del Palau Güell por 25 euros.

Detalles

Sitio web del evento
inici.palauguell.cat/les-nits-del-palau-2026/
Dirección
Palau Güell
Nou de la Rambla, 3-5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Drassanes (M: L3), Liceu (M: L3)

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