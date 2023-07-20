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Barcelona

  1. Palau Güell - Gaudí
    Foto: Jordi Puig / Diputació de Barcelona
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  2. Palau Güell (Barcelona)
    Luciano Mortula - LGM / Shutterstock | Palau Güell
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  3. Palau Güell (Barcelona)
    Shutterstock | Palau Güell
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  4. Palau Guell
    © Olivia Rutherford / Time Out
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  5. Palau Güell
    © Montserrat Baldomà / Diputació de Barcelona
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Palau Güell

El primer encargo importante de Antoni Gaudí es un ejemplo de su etapa orientalista y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
  • Lugares de interés
  • El Raval
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Escrito por Ignasi Franch
Editor
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Time Out dice

Antoni Gaudí inició este edificio por encargo del empresario téxtil Eusebi Güell en el año 1886. Se trata de una obra de juventud del autor de la Sagrada Familia (ambos son lugares imprescindibles que visitar en Barcelona). El Palau Güell pertenece a la etapa orientalista del arquitecto, inspirada en el arte del Próximo y Extremo Oriente, además del arte islámico hispánico. El resultado fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984.

¿Qué podemos ver en el Palau Güell?

El palacio se estructura en 6 plantas, más las caballerizas, de funcionalidad muy diferente y una entrada de grandes dimensiones, y una distribución de las estancias en torno a una chimenea cónica que enlaza y ventila los pisos superiores.

Los expertos destacan el uso de la luz y del espacio por parte de Gaudí, juntamente con la imaginación que comenzó a aplicar en la ejecución de la obra. Por ejemplo, la terraza está decorada por un bosque de colores y 20 chimeneas con mosaico, preludio de lo que haría en otra obra emblemática de la Barcelona gaudiniana: La Pedrera.

Fragmentos de la historia de Gaudí

El precio de la entrada incluye el acceso a la exposición permanente 'Palau Güell, miradas al mobiliario', que permite acceder a los dormitorios familiares y admirar los muebles originales. Como la Casa Batlló, ofrece una magnífica oportunidad de contemplar el encaje de la estética modernista en la vida diaria, sus espacios y sus objetos de uso cotidiano.

Además, durante los fines de semana se pueden hacer visitas guiadas gratuitas con audioguías en trece idiomas diferentes. Hay disponibles, tanto en catalán como en castellano, audiodescripciones para personas con discapacidades visuales y guías de signos para personas con discapacidades auditivas.

¿Cómo se puede visitar el Palau Güell gratis?

Hay diversos días de entrada gratuita a lo largo del año: primer domingo de cada mes, 12 de septiembre (fiesta de Santa Eulalia, patrona de la ciudad de Barcelona), 23 de abril (Diada de Sant Jordi, cuando la ciudad rebosa cultura y libros en las calles), Noche de los Museos, 11 de septiembre (Día Nacional de Cataluña), 24 de septiembre (con ocasión de las festes de la Mercè, fiesta mayor de la ciudad) y 15 de diciembre (nacimiento de Eusebi Güell i Bacigalupi).

Además, diversos colectivos pueden entrar gratuitamente en el palacio: menores de 10 años, personas desempleadas, titulares de la tarjeta rosa, personas discapacitadas o con un grado de dependencia y diversos colectivos profesionales relacionados con la comunicación, la docencia o el mundo de los museos. Se pueden consultar todos los detalles, y también las circunstancias de acceso a tarifas reducidas, en la web del Palau Güell.

Detalles

Dirección
Nou de la Rambla, 3-5
El Raval
Barcelona
08001
Transporte
Drassanes (M: L3), Liceu (M: L3)
Precio
Entrada general, 15 €. Reducida, 12 €. Mini, 5 €. Entrada gratuita para diversos colectivos y en jornadas de puertas abiertas
Horas de apertura
De abril a septiembre: de mar. a dom. de 10 a 20 h (último acceso, a las 19 h). De octubre a marzo: de mar. a dom., de 10 a 17.30 h (último acceso, a las 16.30 h)

Qué ocurre

Les Nits del Palau Güell

La azotea del Palau Güell acoge una nueva edición de Les Nits del Palau, un ciclo de cinco veladas que combinan música en directo y patrimonio. Los conciertos se celebran los días 2, 9, 16, 23 y 30 de julio entre las emblemáticas chimeneas diseñadas por Antoni Gaudí. La programación reúne a jóvenes artistas del Taller de Músics con estilos muy diversos: desde el jazz y la música tradicional de Carola Ortiz hasta la fusión de jazz, hip-hop y pop de Héctor Tejedo Trio, la bossa nova y el bolero de Ara Martí Trio, el pop contemporáneo de Núria Duran y la canción de autor con raíces folk de Júlia Cruz. Cada velada comienza a las 20.30 h con una visita exprés a los espacios más destacados del Palau y a las 21.15 h tiene lugar el concierto, acompañado de un refrigerio. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web del Palau Güell por 25 euros.
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