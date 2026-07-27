Time Out dice

La 36.ª edición de L’Hora del Jazz – Memorial Tete Montoliu se celebra del 12 de septiembre al 17 de octubre con una programación que lleva el jazz catalán a Barcelona y a diversos municipios del territorio. Organizado por la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de Cataluña (AMJM), el festival reúne a 65 músicos y músicas en 17 conciertos que combinan actuaciones gratuitas al aire libre con citas en salas y espacios culturales de toda Cataluña.

La plaza de la Vila de Gràcia sigue siendo el corazón del festival, con seis conciertos gratuitos repartidos los días 13, 20 y 27 de septiembre. En ella actúan las formaciones de Rai Castells Quintet, Marta Garrett 'Assanhado 4tet', Anggie Obin Quintet, el proyecto Avui ha vingut en John, un homenaje al centenario de John Coltrane, Cristopher Perez Quartet y Eva Verde & Danilo Tarso.

Más allá de Barcelona, el festival refuerza su presencia en todo el territorio con conciertos en Reus, Vilafranca del Penedès, Cambrils, Tarragona, Girona, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Bigues i Riells, Granollers, Lleida y Rubí. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la presentación del nuevo disco Invencible de DDM, The Gathering de Josy Botte & Giuseppe Campisi Quartet y Enllà, el nuevo proyecto de Carola Ortiz Trio.

La programación mantiene el compromiso con la creación original y da protagonismo a músicos de diferentes generaciones, con proyectos que van desde los homenajes a grandes figuras del jazz hasta nuevas exploraciones sonoras marcadas por la improvisación y la libertad creativa.