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Los 23 mejores libros para regalar este Sant Jordi 2026

¡Os ayudamos a calentar motores con nuestras recomendaciones literarias!

Andreu Gomila
Escrito por Andreu Gomila
Editor
Traducido por: Borja Duñó
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Llega una de las fechas más señaladas del año. Sant Jordi es una fiesta única en el mundo, por su singularidad y por la forma en que la gente se echa a la calle a celebrarla, aunque el día caiga en día laborable (este año cae en miércoles). Habrá rosas, por supuesto, pero los libros son los grandes protagonistas. Para que te vayas preparando, y si todavía no tienes claro cuál/es regalar/regalarte, te proponemos esta lista con algunas de las mejores novedades que hemos leído este año.

NO TE LO PIERDAS: La guía más completa de Sant Jordi 2026 en Barcelona

 

Los mejores libros para este Sant Jordi 2026

1. 'Trast', de Biel Mesquida

'Trast', de Biel Mesquida
'Trast', de Biel Mesquida
LaBreu Edicions

LaBreu Edicions. 140 págs. 17 €.

¿De qué va? Dice Biel Mesquida, nuevo premio d'Honor de les Lletres Catalanes, que Trast es un libro para los lectores del futuro: "La poesía debe irradiar, como si hacer un poema fuese hacer que la letra ya haga una condensación que se ponga muy allá dentro y que aquello empiece a irradiar como si fuera una energía atómica poética". Pero también es un trencadís verbal de energía viva, hecho de lenguajes tsunámicos y flujos atómicos. Entre cuerpo, fiesta y escritura, Mesquida celebra la palabra como materia incandescente, ritual y metaliteraria. Un volumen de 140 páginas que el poeta define como "denso" y "muy yo". El título, Trast, es una denuncia del estado actual de su tierra: "Es como si ya nos hubieran convertido en un trasto. Ya no hay paisaje, ya no hay las voces del lugar, ya no hay cultura, ya no hay casi humanos. Todo está intoxicado, todo es polución: el mar contaminado, el cielo contaminado… la isla ya es un trasto".

¿Por qué lo tienes que leer? Basta con anotar un poema breve de Trast para asumir la totalidad del que es quizás el mejor libro de Mesquida de los últimos años: "A la mà hi ha / vint-i-sis ossos trenta-cinc / músculs / més de dues mil cèl·lules / nervioses / en cada palpó dels dits / Amb això puc escriure / qualsevol cosa que sostingui / el sentit / entre el cel i el mar / entre la vida i la mort / entre tu i jo / tot d’una". El libro de Mesquida quiere ser oscuro, un retrato crudo del lugar en el que se ha convertido Mallorca, este hotel Acrollam vacío, de paredes florecidas, medio derruido, sin vida, sin memoria, pero no deja de irradiar la luminosidad de una carrera literaria invertida en explicar el poder del deseo y de la lengua. Es un clásico vivo y aquí tenéis la prueba.

2. 'Indignidad', de Lea Ypi

'Indignidad', de Lea Ypi
'Indignidad', de Lea Ypi
Anagrama

Trad. de Cecilia Ceriani. Anagrama. 368 págs. 21,90 €

¿De qué va? Cuando Lea Ypi descubre en las redes sociales una foto de sus abuelos, de luna de miel en los Alpes en 1941, se enfrenta a muchas preguntas. Le habían dicho que la documentación de la familia se había destruido, pero allí los tenía: la abuela Leman y su marido, Asllan Ypi, glamurosos y sonrientes, mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba Europa. A través de informes de la policía secreta, de declaraciones judiciales y de sus recuerdos familiares, Lea Ypi nos sumerge en el mundo desaparecido de la aristocracia otomana, la formación de la Grecia y la Albania modernas, los horrores de las guerras y el arraigo del comunismo en los Balcanes.

¿Por qué lo tienes que leer? Hay novelas de circunstancias y hay novelas totales, libros que explican el mundo. Y esta Indignidad de Lea Ypi forma parte de este segundo grupo, una fabulación a partir de la historia familiar que nos acerca a los grandes relatos que han intentado abrazar el pasado y tratar de responder a las grandes preguntas de nuestra época. Podéis pensar en El último encuentro de Sándor Márai, en Olga Tokarczuk, incluso en el Cuaderno dorado de Doris Lessing. Grandes investigaciones en el alma humana y su encaje en un tiempo determinado. Es absorbente e inquietante.

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3. 'Relíquia', de Pol Guasch

'Relíquia', de Pol Guasch
'Relíquia', de Pol Guasch
Anagrama

Anagrama. 152 págs. 18,90 €.

¿De qué va? Diez años después de la muerte de su padre, el narrador de este libro decide escribirla. Con la sombra del suicidio que priva el duelo, se pregunta: ¿es posible encontrar las palabras de una despedida que no se produjo? Así, este relato personal e íntimo se convierte en una búsqueda para entender cómo se forjan los vínculos familiares, a qué condena el silencio, dónde se esconde la verdad de una historia. Pero la escritura falla, y el autor recurre a las biografías de escritores que se suicidaron y a sus últimas notas para reconstruir un adiós posible, tentativo. Será solo con una narración polifónica y coral que podrá volver a los rincones olvidados de la propia vida, allá donde la memoria se vuelve vacío.

¿Por qué lo tienes que leer? En las dos novelas anteriores, Pol Guasch nos mostró cuál era su mundo exterior, un lugar de encuentros íntimos que actúan como refugio ante un mundo devastado. También exhibió su prosa florida y fina. Y aquí, en Relíquia, da un salto adelante impresionante al atreverse a mostrarnos su mundo interior, la raíz de todo, un trauma mayúsculo que el autor supera a través de lo único que tiene en sus manos: la escritura. Un utensilio fallido e incompleto, pero único, el único que tiene para tratar de entender algo imposible de asumir como es la decisión de un padre de abandonar la vida, de abandonarlo todo. Relíquia es un libro importante. Sobre todo porque sabe mirar afuera para levantar un relato ensayístico que se mueve entre verdades incomprensibles.

4. 'Els llibres perduts', de Blai Bonet

'Els llibres perduts', de Blai Bonet
'Els llibres perduts', de Blai Bonet
Edicions de 1984

Edicions de 1984. 304 págs. 20 €.

¿De qué va? Els llibres perduts son dos libros de Blai Bonet que no se publicaron nunca: Oh Calvary, Calvary por problemas con la censura y El jove por problemas editoriales. Ante la imposibilidad de editarlos, el poeta decidió deshacerlos: una parte quedó inédita y una buena parte fue repartida entre libros posteriores, a menudo con muchos cambios. Estas dos colecciones se podrán leer ahora por primera vez como las concibió el autor: las poesías incluidas en otros recopilatorios se muestran en su forma original y por primera vez dialogando con las otras poesías que integraban sus libros.

¿Por qué lo tienes que leer? Blai Bonet es, sin duda, uno de los mejores escritores del siglo XX. Nos podemos acercar a él de muchas maneras. Podemos leer la novela Haceldama, que acaba de recuperar Club Editor, o cualquiera de sus obras anteriores, como El mar y Míster Evasió. Monumentos narrativos. Pero en el centenario de su nacimiento, Edicions de 1984 nos hace un regalo inmenso: dos libros que podemos leer como si Bonet todavía estuviera entre nosotros, dos libros totalmente nuevos, nunca publicados antes, que hará que llamemos a los amigos y les digamos, exultantes, que hemos leído el nuevo libro de Bonet, un genio incomprendido en su época y que hoy vuelve con una fuerza asombrosa y con esta oleada verbal y expansiva tan característica de su obra.

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5. 'Un Aladino y dos lámparas', de Jeanette Winterson

'Un Aladino y dos lámparas', de Jeanette Winterson
'Un Aladino y dos lámparas', de Jeanette Winterson
Lumen

Trad. de Ismael Attrache. Lumen. 308 págs. 21,90 €

¿De qué va? Buena parte de la narrativa que acompaña nuestra existencia se la debemos a la ficción, que, como tal, puede ser leída, interpretada e, incluso, reescrita. "Puedo cambiar la historia porque la historia soy yo", escribe Jeanette Winterson. Y es así como, adoptando la apariencia de un Aladino moderno, nos introduce en sus Mil y una noches particulares y reflexiona sobre cómo consiguió escapar de la vida a la cual parecía predestinada gracias a la capacidad de imaginar escenarios alternativos. Un Aladino y dos lámparas habla del poder subversivo de la literatura. Entrelazando ficción y memorias, la autora explora la importancia de la narración en los relatos individuales y también colectivos. Nos invita a imaginar un mundo diferente donde todo es posible si nos creemos capaces de intervenir.

¿Por qué lo tienes que leer? Winterson es, sin duda, una de las grandes autoras de nuestro tiempo, como lo demuestran los libros La pasión, Frankissstein, y ¿Por qué ser feliz cuando podrías ser normal? Volúmenes donde mezcla de manera magistral realidad y ficción, memorias y literatura. Aquí va un paso más allá, ya que, a partir de la propia experiencia vital, es capaz de transformar, con la ficción, su entorno más inmediato. La autora de Manchester es una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo.

6. 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa

'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa
'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa
Univers

Univers. 544 págs. 24,90 €.

¿De qué va? Prometeu Dolors vive en Palma y trabaja de camarero en una cafetería del centro. El sacudida que es su vida ha dado un vuelco después de conocer, en un local nocturno de ambiente, al joven Carles. Desde aquel momento, la vida de Prometeu se convierte en una lucha para proteger la propia identidad de los amigos, los amantes, el trabajo, la ciudad, los asesinos, la muerte. Prometeu de mil maneres es una novela coral que amalgama el deseo, la desesperación, la mentira, la lucha de clases, la marginalidad y la necesidad de amor en una ciudad, Palma, que no sabe regenerarse sin destruirse, como los protagonistas de este libro. Como un Prometeo encadenado.

¿Por qué lo tienes que leer? Este libro hace que el premio Sant Jordi recupere el prestigio perdido, porque estamos ante una novela excepcional de un autor singular. Eren ells, su anterior y única novela, ya nos descubrió a un Carles Rebassa que sabía trasponer la potencia de su lirismo a la prosa sin perder ni una pizca de exigencia. Y aquí incluso va un poco más allá, porque amplía el alcance y el grosor de su discurso narrativo, con una novela para todos los públicos con oído fino y ganas de disfrutar cada página.

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7. 'Peces', de Eva Baltasar

'Peces', de Eva Baltasar
'Peces', de Eva Baltasar
Random House

Trad. Unai Velasco. Random House. 186 págs. 19,50 €.

¿De qué va? La nueva heroína de Eva Baltasar se enfrenta a uno de los monstruos más peligrosos que existen: el amor a primera vista. Ella se llama Victòria y vive en una casa encantada, llena de fetiches y con el perro que la guarda como el Cerbero del infierno. La narradora entra en ella y se deja fascinar por cada detalle, como si hubiera encontrado en Victòria el molde ideal, la persona que cumple con todos los atributos que esperamos de una pareja. La pasión crece y crece a base de sexo, copas de vino y excursiones al lago. Hasta que el enamoramiento y la belleza se giran como un calcetín y se convierten en un puro peligro.

¿Por qué lo tienes que leer? No es la primera vez que Baltasar nos habla del amor entre dos mujeres. En Boulder, la novela que le valió ser finalista del Booker International, ya se refería a ello con pelos y señales. Pero aquí va un paso más allá. Más madura en la escritura, en el control del tempo del relato, mezcla escritura y deseo como solo ella sabe hacerlo. Se adentra por bosques frondosos y casas incógnitas. El sótano de Victòria habría hecho vibrar a Jung, como espacio de las pesadillas. Toda su casa es realmente una gran metáfora de la casa y de la vida. Mientras tanto, la narradora juega con el lector de manera total. Pura delicia.

8. 'El Musot,' de Dolors Miquel

'El Musot,' de Dolors Miquel
'El Musot,' de Dolors Miquel
Documents Documenta

Documents Documenta. 84 págs. 15,90 €.

¿De qué va? Esta colección compila treinta y nueve poemas con esta forma poética que se pueden leer como una reescritura ácida y feminista del mito literario de la musa, con un juego lingüístico irreverente propio de la autora y que supone un cuestionamiento de los modelos –sociales y literarios– tradicionales. Se trata de la reescritura de un libro que Dolors Miquel publicó en 2009. No es, por tanto, una reedición, sino una reformulación. Incluso un libro nuevo, que contiene los dibujos originales de la propia autora.

¿Por qué lo tienes que leer? Los poemas de El Musot son treinta y nueve sonetos en los que Miquel fuerza al límite la forma tradicional y se suelta de manera descarada y proverbial. "Et va prenyar un tòtil de la banda / dels capdeconys i vas pirar-te a Londres, / peix frit, fried fish, i tants fills que van fondre's / dins lo boirot anglès, blanca Iolanda": así empieza Com tu, mai ningú m'ha mirat el cul, Iolanda, uno de los grandes poemas del libro. El tono del volumen es este, atrevido, rompedor, todo rematado con epígrafes de trovadores como Guillem de Berguedà, Horacio, Brossa, Lope de Vega o Pere Quart, a menudo para desafiarlos, a veces para seguir el debate, también para rematar la faena.

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9. 'Aquest serà el nostre pou' de Marc Artigau

'Aquest serà el nostre pou' de Marc Artigau
'Aquest serà el nostre pou' de Marc Artigau
Empúries

Documents Documenta. 84 págs. 15,90 €.

¿De qué va? El mal puede adoptar las apariencias más diversas e, incluso, mostrarse cotidiano y familiar, a veces, como en los cuentos de Aquest serà el nostre pou, merecedor del premio Mercè Rodoreda 2025. Una celebración infantil más bien inquietante, un hogar de ancianos poco acogedor y una nieta vengativa, una pareja obsesionada con los vecinos de enfrente, la relación entre un hombre que ha caído en un pozo y su —digamos— salvador, la intranquilidad de unos jubilados que disfrutan de un buen piso y un accidentado que espera a la ambulancia un tiempo desmesuradamente largo son algunas de las historias con las que Marc Artigau nos sumerge en este mal oscuro pero insólitamente cercano, a través de un gran sentido del espectáculo narrativo.

¿Por qué lo tienes que leer? Realismo exagerado, humor soterrado, buena ideación, buena técnica, control de la escritura. Todo esto es el nuevo libro de Artigau, en el que destacan algunos relatos, como L'assaig general, en el que una compañía ensaya una obra. El actor principal no está y el director pide a su ayudante que lo sustituya. Enfrente tendrá a una actriz que admira, por quien pierde los estribos. Ella acabará estrangulándolo en escena y todo el mundo pensará que ha visto el mejor ensayo de su vida. Ya no haremos más spoilers porque este volumen de cuentos es realmente bueno.

10. 'El mal entès', de Màrius Serra

'El mal entès', de Màrius Serra
'El mal entès', de Màrius Serra
Proa

Proa. 512 págs. 22,90 €.

¿De qué va? El mal entès muestra el peso del azar en nuestras vidas. El protagonista es Joan Ferrer, un traductor de vida tranquila que ve cómo se le derrumba el mundo cuando su mujer, Rosa, muere en un accidente de tráfico con su hija Alba, poco después de que ella hubiera descubierto la infidelidad de Joan con la canguro. La niña sobrevive, pero muy pronto Joan descubrirá que no es el padre biológico. Este descubrimiento desencadena una cascada de revelaciones, traiciones y malentendidos que afectarán a todas las esferas de su existencia.

¿Por qué lo tienes que leer? Esta novela de Màrius Serra es un juego y es un thriller, es una novela de aventuras, es un desafío y es pensamiento. Lo tiene casi todo, El mal entès, hasta el punto de que sabe hacer al lector inteligente para que pueda pasar página tras página con la avidez de la persona que olfatea un sentido a la vida sin estar del todo seguro, pero que no por eso abandonará la partida. No sabemos si es el mejor relato de Serra, pero sí el lugar donde ha conseguido juntar todas sus pasiones: la lengua, la capacidad de fabular y las ganas de jugar.

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Los mejores libros para este Sant Jordi 2025

1. 'Proust, novela familiar', de Laure Murat

'Proust, novela familiar', de Laure Murat
'Proust, novela familiar', de Laure Murat
Anagrama

Trad. de María Teresa Gallego Urrutia, Amaya García Gallego, Anagrama, 288 págs, 19,90 €.

¿De qué va?

Mientras se encuentra inmersa en la escritura del prólogo para una antología de artículos sobre Marcel Proust, Laure Murat se topa con una escena de Downton Abbey en la que un mayordomo pone la mesa midiendo la distancia entre los cubiertos con la ayuda de una regla. Esta ceremonia, ejecutada con una solemnidad casi sacramental, le evoca una figura arcaica: las puras “formas vacías” que rigen el entorno aristocrático. En esa atención a las cosas inútiles, Murat reconoce una parte de sí misma, ya que desciende de los Luynes y los Murat, dos dinastías francesas célebres y centenarias.

¿Por qué deberías leerlo?

Quienes en algún momento se hayan sentido tocados por la grandeza de En busca del tiempo perdido, encontrarán en el libro de Murat un refugio, una historia magnífica que nos devuelve a las páginas escritas por Proust hace un siglo desde un punto de vista totalmente contemporáneo. Quienes aún no se hayan adentrado en ellas, descubrirán un mundo maravilloso que, con toda seguridad, los empujará a dar el paso. Y eso que Proust, novela familiar podría leerse como la venganza de una mujer que rompió con su familia aristocrática hace 30 años, que lo observa todo desde Los Ángeles y que ahora decide ajustar cuentas. Murat traslada la vergüenza de clase de Annie Ernaux a su propio terreno, para levantar un libro delicioso sobre el final de una época.

2. 'El món interior', de Francesc Serés

'El món interior', de Francesc Serés
'El món interior', de Francesc Serés
Proa

Proa, 424 págs., 21,90 €.

¿De qué va?

“Deberíais haber pasado una guerra”, respondían los abuelos siempre que alguien se quejaba. Lo decían más como un recordatorio y una advertencia que como un deseo o una maldición. En esa frase había memoria y también la aceptación de que, si había ocurrido una vez, podía volver a ocurrir. De Hamburgo a Saidí, de los diarios y fotos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial a los testimonios de la invasión rusa de Ucrania, El món interior recoge la experiencia del Frente de Aragón de Orwell, Hemingway, Sales, Sender y Weil, la mirada de fotógrafos y diaristas a partir de documentos encontrados en Berlín, y las conversaciones con familiares y amigos que se han quedado o que han huido de Rusia y Ucrania. Francesc Serés explora la condición humana a través de la vivencia personal de una guerra familiar y lejana, una historia europea.

¿Por qué deberías leerlo?

Intentar explicar el mundo que nos ha tocado vivir es algo extremadamente complejo y conlleva grandes riesgos. Hacerlo desde uno mismo aún eleva más la apuesta. Y Serés consigue que nos enganchemos a su mundo interior a partir de vivencias propias de gran impacto y de una investigación del pasado que realiza a través de unos álbumes de fotos encontrados en los populares mercadillos de segunda mano de Berlín, imágenes de familias registradas en los convulsos años 30 y 40 del siglo pasado, y a través de legajos de cartas, epistolarios íntimos que dibujan la gran Historia con otros trazos. Por eso este libro es como un susurro de una voz que busca y busca, que conecta con el presente y trata de hacerlo también con el pasado. El món interior es una narración singular, cercana, de un autor que recupera el tono de La pell de la frontera.

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3. 'La intrusa', de Irene Pujadas

'La intrusa', de Irene Pujadas
'La intrusa', de Irene Pujadas
L'Altra

L’Altra, 192 págs., 18,90 €.

¿De qué va?

Animada por las opiniones de amigos y familiares, y con el objetivo de resolver una difuminación física que delata ciertas incongruencias internas, Diana se lanza a emprender un viaje hacia su mundo interior. ¿Por qué no? Lejos de ser un viaje fácil, sin embargo, el periplo la llevará a descubrir geografías y criaturas completamente imprevistas, y tendrá que esquivar persecuciones, soportar burlas y caminar muchos kilómetros para alcanzar su objetivo. Una vez se da cuenta de que su interior es un lugar abominable, a veces hostil, deberá encontrar la manera de salir de sí misma con vida.

¿Por qué deberías leerlo?

La primera novela de Irene Pujadas es, en muchos sentidos, un salto al vacío. Es un ejercicio psicoanalítico de primer orden y, al mismo tiempo, una novela de aventuras divertidísima, donde el absurdo alcanza niveles insospechados. Juega con el vodevil, la parodia y lanza una mirada al mundo que no debería pasar desapercibida. Diana, su protagonista, es un personaje fascinante. Su obsesión por conocerse a sí misma y encontrar en su interior lo que no funciona la empuja a emprender un viaje casi psicotrópico hacia dentro de su propio cuerpo. Es un híbrido encantador entre la novela beat y la narrativa juvenil.

4. 'James', de Percival Everett

'James', de Percival Everett
'James', de Percival Everett
Angle

Trad. de Jordi Martín Lloret, Angle. 352 págs., 21,90 €.

¿De qué va?

Con su característico humor y una extraordinaria habilidad narrativa, Percival Everett ha reescrito Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, dándole la vuelta y subvirtiéndola. Ahora no es Huck, el chico blanco, sino Jim, el esclavo, quien nos narra la historia y nos presenta la sociedad —brutalmente racista— del sur de los Estados Unidos. Ahora, las “aventuras” pueden significar, para Jim, conseguir la libertad personal, el empoderamiento racial y la dignidad humana.

¿Por qué deberías leerlo?

Everett ha sido durante mucho tiempo un completo outsider de las letras estadounidenses, un autor afroamericano que publicaba casi a escondidas en una editorial de Minneapolis. Pero desde hace unos años ha irrumpido con fuerza en primera línea. Y James es una de las razones: su capacidad para asumir la historia y su sentido del humor brutal. La novela te atrapa desde el primer momento, por la emoción, pero también por una picaresca filosófica desconcertante: Jim entra en un diálogo onírico con los pensadores de la Ilustración Voltaire y John Locke para dinamitar su visión reducida de los derechos humanos, antes de desembocar en una narrativa de venganza, cuando la visión de Jim de los blancos como su “enemigo” (y no como un simple “opresor” que implica una víctima) se enfrenta a las atrocidades que encuentra en su camino. Es la historia americana como distopía real, contada por sus víctimas, pero sin caer en lo solemne.

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5. 'Imposible decir adiós', de Han Kan

'Imposible decir adiós', de Han Kan
'Imposible decir adiós', de Han Kan
Random House

Trad. de Sunme Yoon, Random House, 256 págs., 20,81 €.

¿De qué va?

Una mañana gélida de finales de diciembre, Gyeongha recibe un mensaje de su amiga Iseon: tras sufrir un accidente en su taller en la isla de Jeju, ha sido trasladada de urgencia a un hospital en Seúl. Desde la cama, Iseon le suplica que coja el primer vuelo a la isla y se encargue de su periquito. Gyeongha ignora que, mientras espera en casa de su amiga, la historia enterrada de la familia de Iseon está a punto de salir a la luz a través de los recuerdos transmitidos de madre a hija y de un archivo cuidadosamente compilado que documenta una de las peores masacres de la historia de Corea.

¿Por qué deberías leerlo?

La concesión del Premio Nobel a la autora coreana ha permitido que Han Kang entre en muchos hogares, que los lectores vuelvan la mirada hacia una gran autora que habla como pocas sobre la intimidad de las personas. Y no hay duda de que, tras el fenómeno La vegetariana, Imposible decir adiós es su mejor novela. Han sabe cómo adentrarse en entornos espinosos, explicarlos y salir airosa. Aquí, además, se sumerge en la trágica historia de Corea. Pocos escritores son tan insistentes en el tema del dolor, que para Han representa la verdad de nuestra mortalidad. Su impulso es compasivo, pero está ligado a una preocupación por la belleza y por una cierta frialdad.

6. 'Notícia de la poesia catalana', d'Enric Casasses

'Notícia de la poesia catalana', d'Enric Casasses
'Notícia de la poesia catalana', d'Enric Casasses
Empúries

Empúries, 200 págs., 18,90 €.

¿De qué va?

Este libro nació hace veinte años como epílogo a una magna antología del poeta mexicano Orlando Guillén, titulada Doce poetas catalanes del siglo XX con tres añadiduras y un apéndice de varia intención. Ahora Enric Casasses ha ampliado aquel epílogo hasta convertirlo en un libro con entidad propia, en el que nos invita a recorrer los caminos que ha tomado la poesía entre nosotros desde sus inicios en la Edad Media hasta las puertas del siglo XX. Nos ofrece una pieza de historia literaria que no tiene forma de manual, sino que constituye un retrato vivo y personal de las corrientes y los hitos que han dado forma a la poesía catalana a lo largo de siete siglos. El resultado es un libro que se lee con placer y que, al mismo tiempo, nos abre muchas puertas a nuevas lecturas.

¿Por qué deberías leerlo?

Este ensayo de Casasses debería ser de lectura obligatoria para los profesores de lengua y literatura, y para todos aquellos que tienen la intuición de que, si hay un ámbito donde las letras catalanas juegan en primera división desde el siglo XIII, es en el de la poesía. De Llull a Maragall, el autor sintetiza con énfasis por qué se puede afirmar esto. Tiene una mirada amplia, siempre atenta al contexto europeo. Y sin olvidarse del siglo XX ni de los poetas que vendrán después. También desmitifica y le quita hierro al asunto, nos da contexto biográfico y social, es culto y ameno, juguetón y desafiante. Un libro que dejará huella.

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7. 'Aquí baix', Laia Viñas

'Aquí baix', Laia Viñas
'Aquí baix', Laia Viñas
L'Altra

L’Altra. 192 págs., 18 €.

¿De qué va?

Laia Viñas fotografía y rinde homenaje en esta novela a toda una generación: la que exprimió su juventud al ritmo del techno en la mítica Ruta Destroy del País Valencià. Aquí baix habla de lazos de amistad, de incertidumbres e inseguridades, y del peso y las responsabilidades de la vida adulta, con una protagonista que apenas supera los veinte años y vive en el Delta del Ebro.

¿Por qué deberías leerlo?

No es fácil explicar en una novela cómo es estar drogado hasta las cejas, cómo es dejarse arrastrar por la ola de los ácidos y la música durante un fin de semana que no quieres que termine, y qué pasa después: la resaca y todo lo que conlleva, y con el paso de los años, algún muerto —porque siempre hay algún amigo muerto—, los cerebros fritos, los hijos nacidos demasiado pronto, las vidas que se escapan. Tenemos el Trainspotting de Irvine Welsh, en un contexto urbano, la obra de David Foster Wallace... Tenemos el viaje de ácido del protagonista de Persecució, de Toni Sala. Pero pocas escritoras se han atrevido con esto. Y mucho menos en entornos rurales. Ese es, de entrada, el primer mérito de la novela de Laia Viñas. Enseguida, además, vemos que la cercanía de la narradora es engañosa. Viñas no habla de sí misma, sino de la generación de sus padres, los que vivimos el auge y caída de aquella ruta que, por tierras valencianas, volvía locos a chicos y chicas de los años 90. Un relato crudo y sin concesiones.

8. 'La pasión de los extraños', de Marina Garcés

'La pasión de los extraños', de Marina Garcés
'La pasión de los extraños', de Marina Garcés
Galaxia Gutenberg

Galaxia Gutenberg, 184 págs., 18,90 €

¿De qué va?

Este libro parte de una sospecha respecto a ese ideal ético de la amistad. ¿Qué se esconde detrás de ese ideal de pureza? ¿Cómo ha podido mantenerse estable a lo largo del tiempo y a quién va dirigido? Tirar del hilo de estas preguntas nos descubre otra manera de entender qué papel tienen los amigos y amigas en nuestras vidas. ¿Por qué están? Podríamos vivir vidas perfectamente socializadas a través de la pareja, la familia, el trabajo o cualquier otra afición, y no tener nunca ningún amigo. De hecho, la amistad es la única relación social estable para la que no hemos inventado ninguna institución. No nos inscribimos ni registramos, tampoco firmamos ninguna ley ni contrato para ser amigos.

¿Por qué deberías leerlo?

Marina Garcés nos conecta de forma constante con las grandes líneas del pensamiento contemporáneo del último siglo, de Simone Weil a Geoffroy de Lagasnerie. Mientras los poderes políticos y económicos nos quieren aislados, solos, la autora busca comunidad, arraigo, ampliando el campo. Porque la familia, hoy día dinamitada, ya no es el único lugar donde encontrar refugio. Y este La pasión de los extraños es un intento de reivindicar los vínculos no sanguíneos desde una perspectiva nueva y fresca. Si en El tiempo de la promesa disparaba con dureza contra el contexto político, aquí encuentra una respuesta y pasa del pesimismo propio de nuestro tiempo al optimismo de la conversación distendida, alrededor de la mesa, con la gente que hemos elegido.

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9. 'Cuéntamelo todo', de Elizabeth Strout

'Cuéntamelo todo', de Elizabeth Strout
'Cuéntamelo todo', de Elizabeth Strout
Algafuara

Trad. de Flora Casas Vaca, Alfaguara, 312 págs., 20,81 €

¿De qué va?

El otoño ha llegado a Crosby, Maine, y el abogado Bob Burgess decide aceptar el caso de un hombre solitario investigado por asesinato. Paralelamente, el vínculo entre Bob y Lucy Barton —la aclamada escritora que vive con William, su exmarido, en la misma calle que él— se va estrechando. Lucy, por su parte, también entabla amistad con Olive Kitteridge, con quien pasa muchas tardes compartiendo y reviviendo historias de personas que ambas conocen.

¿Por qué deberías leerlo?

Las historias de Elizabeth Strout son tan cercanas que resulta increíble que alguien haya podido dotarlas de una literatura tan elevada. Aquí recupera personajes anteriores, sigue trayectorias y, como Patrick Modiano, explora los aspectos más íntimos del relato policial para presentarlos sin la épica de la novela negra. Hay algo más que un crimen.

10. 'Sau', de Ferran Garcia

'Sau', de Ferran Garcia
'Sau', de Ferran Garcia
Males Herbes

Males Herbes, 389 págs., 20,90 €.

¿De qué va?

Sau son dos historias condenadas a encontrarse, dos hilos entrelazados que se buscan sin saberlo. A principios del siglo XX, los Sala de Bruc regresan a la plana de Vic desde sus plantaciones en Guinea, llevando con ellos a dos esclavas y a un fantasma. Años más tarde, en el pueblo de Sant Romà de Sau, a punto de desaparecer bajo las aguas del Ter, una muerte hace que dos amigos ensillen los caballos y cabalguen hacia un destino incierto por senderos donde pasado, presente y futuro se entremezclan.

¿Por qué deberías leerlo?

Guilleries nos puso a Ferran Garcia en el radar de los grandes novelistas catalanes contemporáneos. Sau es una obra aún más ambiciosa que aquel western sucio y magnético. Para empezar, por su envergadura. Y después, por una trama muy bien construida que no renuncia a experimentar con la forma. El autor se adentra por caminos poco transitados por la novela, entra en paisajes olvidados y crea criaturas que no acaban de encontrar su rumbo. No podrás dejar de leerla.

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