LaBreu Edicions. 140 págs. 17 €.

¿De qué va? Dice Biel Mesquida, nuevo premio d'Honor de les Lletres Catalanes, que Trast es un libro para los lectores del futuro: "La poesía debe irradiar, como si hacer un poema fuese hacer que la letra ya haga una condensación que se ponga muy allá dentro y que aquello empiece a irradiar como si fuera una energía atómica poética". Pero también es un trencadís verbal de energía viva, hecho de lenguajes tsunámicos y flujos atómicos. Entre cuerpo, fiesta y escritura, Mesquida celebra la palabra como materia incandescente, ritual y metaliteraria. Un volumen de 140 páginas que el poeta define como "denso" y "muy yo". El título, Trast, es una denuncia del estado actual de su tierra: "Es como si ya nos hubieran convertido en un trasto. Ya no hay paisaje, ya no hay las voces del lugar, ya no hay cultura, ya no hay casi humanos. Todo está intoxicado, todo es polución: el mar contaminado, el cielo contaminado… la isla ya es un trasto".

¿Por qué lo tienes que leer? Basta con anotar un poema breve de Trast para asumir la totalidad del que es quizás el mejor libro de Mesquida de los últimos años: "A la mà hi ha / vint-i-sis ossos trenta-cinc / músculs / més de dues mil cèl·lules / nervioses / en cada palpó dels dits / Amb això puc escriure / qualsevol cosa que sostingui / el sentit / entre el cel i el mar / entre la vida i la mort / entre tu i jo / tot d’una". El libro de Mesquida quiere ser oscuro, un retrato crudo del lugar en el que se ha convertido Mallorca, este hotel Acrollam vacío, de paredes florecidas, medio derruido, sin vida, sin memoria, pero no deja de irradiar la luminosidad de una carrera literaria invertida en explicar el poder del deseo y de la lengua. Es un clásico vivo y aquí tenéis la prueba.