Time Out dice

Nick Spa & Sports Club es un club deportivo con 35 años de historia situado en el barrio de Font d’en Fargas, en el distrito de Horta-Guinardó. Con más de 8.000 m² de instalaciones, el centro ofrece un espacio amplio, moderno y completo pensado para el bienestar, el deporte y la salud.

En el interior, el club dispone de una gran variedad de espacios especializados. Cuenta con una sala de actividades dirigidas donde se imparten disciplinas como zumba, Nick Dance, Culnik, functional o body pump; una sala específica de cycling; y una sala zen dedicada a actividades como pilates, yoga, meditación, body balance o tai chi. También dispone de una sala de peso libre, una zona de máquinas EGYM de última generación y una piscina cubierta. La oferta interior se completa con un amplio spa de 850 m² que incluye terrarium, piscina dinámica, sauna, hammam, iglú, zona de infrarrojos y duchas de sensaciones.

En el exterior, los socios pueden disfrutar de una piscina al aire libre rodeada de jardines, una zona de entrenamiento exterior y ocho pistas de pádel.

El centro también integra Nick Spa, con servicios de centro estético y fisioterapia, reforzando así su apuesta por el bienestar integral.

Cuota

Las cuotas son a partir de 82,95 euros al mes.

Dirección

Pg. Font d'en Fargas, 6 (Horta-Guinardó)

Cómo llegar

Metro Horta (L5) y Vilapicina (L5)

Contacto

Teléfono: 93 420 51 70

Web: nickspa.com

Instagram: nick_spa_sports_club