Time Out dice

Del 15 de septiembre al 4 de octubre, el Centre Cívic Sagrada Família y la Biblioteca La Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte celebran Nosaltres: 10.ª Semana LGTBIAQ+, que combina exposiciones y actividades culturales.

El programa empieza con dos exposiciones: Metàfora Project, una propuesta fotográfica que reivindica el deseo y la sexualidad de las personas con diversidad funcional desde una mirada crip-queer, y La Nostra Illa: 40 anys d'història, autogestió i comunitat, un recorrido por los cuarenta años de esta asociación a través de imágenes y testimonios.

A partir del 28 de septiembre también hay clubes de lectura con Una dona de Judith Juanhuix y Dos per un de Cristian Olivé, una representación del montaje teatral No al olvido, que recupera las vivencias de personas represaliadas por el franquismo por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como la lectura dramatizada Manual para follarse a un macho con vagina, de Pablo Alamá, seguida de un coloquio sobre las masculinidades trans y la salud de las personas trans.

La programación se completa con la charla Miradas antirracistas e interseccionales en la militancia Queer 3arabe, un cuentacuentos familiar a cargo de Barda Petarda, un concierto de la pianista y guitarrista Amelie Wienhöfer y la Fira Nosaltres, que pone el punto final con entidades, librerías, música en directo, performances y actividades participativas abiertas al barrio.

Las actividades son gratuitas, pero algunas requieren inscripción previa, que se puede hacer a través de la web del Centre Cívic Sagrada Família.