Time Out dice

El Parc Nou de El Prat de Llobregat acoge los días 17 y 18 de julio la segunda edición del SOUNDIT Festival, una cita que combina electrónica de vanguardia, paisaje y espíritu comunitario. Más de cincuenta artistas se reparten en cuatro escenarios concebidos como ecosistemas sonoros independientes, diseñados con mucho cuidado para la acústica y la inmersión del público.

El cartel reúne nombres destacados como Helena Hauff, Nina Kraviz, Blawan, radd, Oscar Mulero, Skee Mask, Kode9 y Tim Reaper en la jornada inaugural, mientras que el sábado será el turno de Honey Dijon, 2manydjs, John Talabot, Mala, DVS1, DJ Lag y CCL b2b Verraco, entre otros.

El escenario principal, EL·LIPSE, adopta la forma de un gran hangar al aire libre rodeado de vegetación; LABERINT propone un entorno inmersivo y cambiante dedicado a las sonoridades más experimentales; HALO es un espacio circular pensado para la comunión en la pista de baile, y ECO ofrece una experiencia de escucha íntima centrada en la profundidad de las frecuencias graves.

Como novedad, el festival estrena RESSÒ, un espacio dedicado a la radio comunitaria y a la cultura musical, con entrevistas, mesas redondas, retransmisiones en directo y encuentros con profesionales del sector.

Los abonos cuestan 75 €, mientras que las entradas de día tienen un precio de 45 €. También hay una entrada reducida con acceso a partir de las 18 h por 29,90 €, así como un abono de grupo para cuatro personas por 140 €. Todas las modalidades se pueden adquirir a través de Resident Advisor