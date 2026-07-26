Time Out dice

Brunch Electronik recupera uno de los espacios más emblemáticos de su historia y vuelve a los Jardines de Joan Brossa, en Montjuïc, el 23 y 30 de agosto, y el 5 y 13 de septiembre. Después de las obras de remodelación del parque, el festival celebra el retorno a este escenario con cuatro jornadas al aire libre que combinan música electrónica, gastronomía y actividades para todos los públicos.

El cartel reúne a algunos de los nombres más destacados de la escena electrónica internacional, como ARTBAT, Marco Carola, Solomun y el b2b entre Dennis Cruz y Josh Baker. Cada cita cuenta con dos escenarios: el Main Stage by Estrella Damm, con los principales cabezas de cartel, y el Green Stage by Yamaha, dedicado a sellos y colectivos como Unreleased, Diynamic i Les Enfants Brillants, que impulsan el talento local y las nuevas tendencias de la música electrónica.

El último día del festival se celebra el Dia Solidari, una iniciativa en colaboración con Bona Voluntat en Acció. Durante esta jornada se ponen a la venta entradas solidarias (limitadas) a 5 € de 13 a 17 h, destinadas a las personas que aporten una bolsa con alimentos o productos de primera necesidad. Además, la recaudación de un toro mecánico solidario también se destina íntegramente a la entidad.

Más allá de los conciertos, Brunch Electronik mantiene su formato habitual con food trucks, market, zonas de descanso y Petit Brunch, un espacio familiar con talleres de DJ, juegos y actividades infantiles. El festival también ofrece servicio gratuito de lanzaderas entre Drassanes y los Jardines de Joan Brossa para facilitar el acceso en transporte público, así como descuentos para el vecindario del código postal 08004.

En la web oficial podéis consultar la programación completa de cada jornada, todos los artistas participantes y adquirir las entradas.