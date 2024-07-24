Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

Abarka
Foto: Abarka | Abarka

Reseña

Abarka

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Del oeste de África
  • Sants
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

¿Es Sants el barrio con más bares y restaurantes cooperativos de la ciudad? Probablemente, sí. Abarka es uno de ellos y nace con dos objetivos claros; ser una cooperativa sin ánimo de lucro de iniciativa social que trabaja para la inserción laboral de gente migrada y/o racializada y difundir la gastronomía del oeste del continente africano; de Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Nigeria. En la carta hay desde comida de la calle como las 'fatayas' de atún (empanadas); platazos como el tabulé de 'fonio' con mango o el mafe (guiso de ternera o verduras con crema de cacahuetes acompañado de arroz), y deliciosos postres como el 'ngalakh' (mijo, pasta de cacahuete y fruto del baobab). Pero la cosa no termina aquí; también tienen servicio de catering y un food truck.

Detalles

Dirección
Guadiana, 28
Barcelona
Barcelona
08014
Transporte
Plaça de Sants (L1, L5)
Precio
Horas de apertura
De dc. a dg. de 12.30 a 16.30 i de 19.30 a 23.30
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.