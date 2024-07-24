Time Out dice

¿Es Sants el barrio con más bares y restaurantes cooperativos de la ciudad? Probablemente, sí. Abarka es uno de ellos y nace con dos objetivos claros; ser una cooperativa sin ánimo de lucro de iniciativa social que trabaja para la inserción laboral de gente migrada y/o racializada y difundir la gastronomía del oeste del continente africano; de Senegal, Gambia, Costa de Marfil y Nigeria. En la carta hay desde comida de la calle como las 'fatayas' de atún (empanadas); platazos como el tabulé de 'fonio' con mango o el mafe (guiso de ternera o verduras con crema de cacahuetes acompañado de arroz), y deliciosos postres como el 'ngalakh' (mijo, pasta de cacahuete y fruto del baobab). Pero la cosa no termina aquí; también tienen servicio de catering y un food truck.