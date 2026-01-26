Time Out dice

La historia

Este bistró de Sant Antoni —que no trattoria— fue una de las aperturas más sonadas de 2021. Detrás del proyecto están Lorenzo Fossi y Gabriele Milani, chef con pasado en Lasarte y en el Monument Hotel, ambos bajo el paraguas de Martín Berasategui. Tras unos cuatro años consolidándose como templo de la buena pasta en el Eixample Esquerre, el éxito empujó al equipo a dar el salto al Eixample Dret. En los dos locales, el gran espectáculo está en la sala: la pasta es fresca, se hace cada día y el pastaiolo la trabaja a la vista del público.

La comida

Aquí la pasta fresca es sagrada: casera, diaria y elaborada con trigo de primera calidad. Pero también hay sitio para la pasta seca, seleccionada entre pequeños productores artesanos italianos.

La carta se mueve entre una decena de entrantes ideales para compartir y otra decena de pastas que cuesta elegir. Apuntad los imprescindibles: el arancino frito de pasta con scamorza ahumada y trufa, y el tartar de ternera Fassona del Piamonte con salsa ligera de trufa y pan carasau. En el apartado de pasta, nos quedamos con los ravioli de ossobuco con salsa de carne y azafrán y los tagliolini al huevo con tinta de sepia, pulpo salteado y salsa de crustáceos. Elijáis lo que elijáis, acertaréis.

Sacad agenda: los miércoles en Sant Antoni y los jueves en Eixample Dret toca Carbonara Night; los jueves en Sant Antoni y los viernes en Eixample Dret, Lobster Night. Motivos más que suficientes para repetir.

De postre, clásicos bien ejecutados: tiramisú, cannolo siciliano o el refrescante sorbete de limón con vodka (sgroppino).

En Algrano de Casp tenéis menú de mediodía por 19 euros, de los más interesantes del barrio.

La bebida

Buen repertorio de aperitivos y cócteles: Spritz, Bellini, Rossini, Espresso Martini y un Bloody Mary con acento italiano, rematado con una cucharadita de pesto casero. En cervezas, las de siempre y algunas botellas italianas como Poretti, Messina e Ichnusa.

Dirección

Sant Antoni: Tamarit, 104

Eixample Dret: Casp, 55

Cómo llegar

Sant Antoni: Metro Poble-sec (L3) y Sant Antoni (L2)

Eixample Dret: Metro Tetuan (L2)

Horario

Sant Antoni:

Lunes, miércoles, jueves y viernes: 13.00–16.30 h y 20.00–23.00 h

Sábado: 13.00–23.30 h

Domingo: 13–24 h

Eixample Dret:

Martes a jueves: 13–16.30 h y 20–24 h

Viernes y sábado: 13–17 h y 20–24 h

Domingo: 13–17 h

Contacto

Teléfono Sant Antoni: 640 399 988

Teléfono Eixample Dret: 640 172 426

Web: algranobistro.com

Instagram: @algranobistro