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Barcelona

Aska Dinya
©Maria Dias | Aska Dinya

Reseña

Aska Dinya

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Mediterránea
  • Gràcia
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Hada Macià
Escrito por Hada Macià
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Time Out dice

La cocina palestina, seguramente bastante desconocida entre la expansión de otras cocinas internacionales mucho más reconocidas en nuestra casa y con representación en multitud de restaurantes de la ciudad, tiene un enclave en Gracia. En el Aska Palmar degustaréis recetas caseras auténticas como el maqluba, un plato vegetal que lleva arroz, zanahoria, berenjena, coliflor, cebolla, champiñones, almendras y piñones, ¡hipersa! O el Adlai jaruf, costillas de cordero lechal a la brasa con una crema a base de sésamo y con cebolla: una delicia. Al mediodía tenéis un menú muy razonable, también los sábados, y por la noche, podéis hacer tapillas muy sorprendentes con una copa de vino o una cerveza por un precio módico. Una cocina que vale descubrir.

Detalles

Dirección
Verdi, 28
Gràcia
Barcelona
08012
Transporte
Fontana (M: L3), Joanic (M: L4)
Precio
25 €
Horas de apertura
Dl a dg, 12 a 2 h.
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