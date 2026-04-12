Time Out dice

Tan cerca y tan lejos: el Bar Córdoba de L'Hospitalet es el paradigma del bar de tapas sevillano que, en su mejor expresión como aquí, es gloria bendita; encontraréis tapas que son más que un plato entero, como por ejemplo la pantagruélica ración de cazón fresco en adobo o unas tortitas de camarones excelentes, y del tirador de cerveza sale oro líquido. Ir de tapas aquí es preguntarte por qué lo haces en tristes facsímiles del centro a precios que te despeinan. Los hermanos Prieto han mantenido el bar de sus padres, del año 1970, como una esquina de Triana en Pubilla Cases.

Pero si hay un plato que ha construido su leyenda son las bravas, famosas más allá del barrio. Los ingredientes de la salsa son tan secretos como los de la Coca-Cola; solo dos personas de cada generación los han conocido para elaborarla. La buena noticia es que ahora la comercializan envasada a través de su web. El ambiente y la clientela son tan populares como la carta. Tienen un segundo local en el centro comercial La Farga (Av. de Josep Tarradellas i Joan, s/n).