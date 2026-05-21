No hay tantos lugares en Barcelona especializados en fondues y raclettes elaboradas con quesos suizos de calidad. Eso es lo que propone Basilea de Horta-Guinardó, un pequeño local de paredes de ladrillo que lleva más de veinte años celebrando los sabores del país alpino. Además de ofrecer dieciséis variedades diferentes de su plato estrella, también cuenta con ensaladas que ponen en valor quesos como el sbrinz, considerado el padre del parmesano. Destacan las fondues de carne ecológica con salsas caseras y sales diversas, con las que degustar ternera, pechuga de pollo, lomo de cerdo y magret de pato. De postre, cuidan la tradición con emblemas como el vermicelle, un pastel de nata y merengue con fideos de castaña, y la engadiner nusstorte, una tarta de frutos secos caramelizados.