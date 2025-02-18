Time Out dice

BlackLab Brewhouse & Kitchen es uno de los pioneros en la escena de la cerveza artesana en Barcelona, establecido en 2014 por la pareja formada por Matt y Jing. Situado estratégicamente en la Barceloneta, este brewpub ofrece una combinación única de cervezas artesanas elaboradas in situ y una gastronomía que fusiona influencias asiáticas y americanas.

El espacio destaca por su atmósfera acogedora, con una amplia terraza exterior equipada con mesas largas y sombrillas. En el interior, una barra con veinte grifos, detrás de los cuales se puede observar la cervecería gracias a una pared de vidrio que separa la zona de producción del bar. Además, disponen de una espaciosa área de restaurante donde se sirven platos inspirados en las raíces asiático-americanas de los fundadores.

Han hecho los deberes: BlackLab ha creado más de 120 variedades diferentes desde sus inicios. Entre las más destacadas se encuentra la "Claudia", una IPA que se ha convertido en la favorita de los clientes. Otro éxito es la "Cold Cold Heart", una Imperial Milk Stout con notas tostadas y dulces. Los precios de las cervezas de la casa son razonables, con pintas alrededor de 4 euros, una oferta atractiva teniendo en cuenta la ubicación privilegiada.

La oferta gastronómica complementa las cervezas, con platos que van desde nachos y tapas hasta ramen y hamburguesas. Además, el local es conocido por su programación regular, incluyendo conciertos en directo que dan la oportunidad a solventes músicos locales de tocar en un escenario como Dios manda.