Time Out dice

Impertérrita y resistente, la Bodega Massana continúa en pie de guerra en Horta desde hace más de 80 años. Parece que no haya pasado el tiempo en esta taberna de las de siempre. Aquí preparan unos desayunos de buena ley con, por ejemplo, capipota, pies de cerdo, escalivada con anchoas y butifarra con secas. Los sábados los convierten en comilonas de brasa y acumulan mucho éxito. No falta el porrón lleno de vino, ¡más auténtico imposible! Míticos son los bocadillos de salchichas, de tortilla, de lacón ... Vermut, conservas espléndidas, cañas, vinos que maridan platos, además de veinte botas llenas de vino que no acaba nunca ... esto es una fiesta mayor cada día y ¡sólo faltas tú!