Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Bun Bo
    Foto: Bun Bo | Bun Bo
    PreviousNext
    /2
  2. Bun Bo Vietnam
    Bun Bo Vietnam
    PreviousNext
    /2

Bun Bo Vietnam

  • Restaurantes | Vietnamita
  • Ciutat Vella
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
Publicidad

Time Out dice

Situémonos: justo frente al mural del beso del Gòtic se encuentra Bun Bo, el restaurante vietnamita que no pasa desapercibido. Terraza con enormes parasoles blancos, fachada azul eléctrico… inconfundible. Los dueños no son asiáticos, pero sí unos enamorados de Vietnam empeñados en traen a la ciudad platos inspirados en su cocina.

La comida

Para empezar, rollitos y ensaladas de fideos bun. Opciones más contundentes; tres tipos de pho (carpaccio de ternera braseada, pechuga de pollo marinada o vegetal), también arroz frito, pollo al jengibre caramelizado con mango (thịt gà với xoài), un curry suave y otro picante, y el famoso phorrito. Nacido en Los Ángeles, es la fusión más loca de México y Vietnam: pho + burrito. Una tortilla de trigo rellena de ternera, fideos de arroz, crujiente de brotes y hierbas, servida con caldo de pho. Casi todos los platos tienen versión vegana y muchas opciones son sin gluten.

De postre, el affogato vietnamita (café, crujiente de galleta Oreo troceada, helado de vainilla y leche condensada), arroz glutinoso con crema de leche de coco, plátano, coco rallado y un toque cítrico de naranja, o la tarta de queso con reducción de jalea de maracuyá.

La bebida

Para beber, ojo: al estar en el Gòtic, mucha clientela es turista. Por eso tienen despachan sangría (vino tinto, triple sec, zumo de limón fresco, jarabe de goma), Spritz, caipirinhas y mojitos. Detalle curioso: elaboran su propia cerveza, una IPA ligera con toque cítrico.

El local

Entre lo kitsch y lo cool; colores vivos por todas partes, paredes amarillas, una foto enorme de la bahía de Halong, mesas forradas con sacos, linternas colgando del techo e incluso un tuk tuk como decoración.

Dirección

Sagristans, 3 (Gòtic)

Cómo llegar

Metros Jaume I (L4) o Catalunya (L1, L3)

Horario

De lunes a domingo, de 11 a 23.30 h (cocina ininterrumpida)

Contacto

Teléfono: 93 301 13 78

Web: bunbobarcelona.com

Instagram: @bunbobarcelona

Detalles

Dirección
Sagristans, 3
Barcelona
08002
Transporte
Jaume I (M: L4)
Horas de apertura
De lu. a do. de 11 a 23.30 h
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.