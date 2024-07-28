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Barcelona

Ca l'Anglés
Foto: Ca l'Anglés | Ca l'Anglés

Reseña

Ca l'Anglés

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Catalana
  • La Bordeta
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Hay establecimientos que hacen que los barrios sean más barrio. Ca l'Anglès es uno de ellos; consigue que La Bordeta sea más La Bordeta. Básicamente, gracias a unos contundentes desayunos de tenedor que se sirven a partir de las 6.30 de la mañana y que consiguen que se encare el día con una sonrisa en la cara. También ofrecen bocadillos, tapas y unos almuerzos generosos; con una decena de platos para escoger de primero, segundo y postre. Los jueves entre las opciones se encuentra, por supuesto, el arroz canónico. Y todo a precios populares. Este local esquinero con grandes vidrieras, una barra ovalada y un mostrador relleno de cazuelas de barro con cordero, caracoles, callos, carrillera y estofados atrae a una clientela fiel; vecinos, oficinistas y juventud buscando calor humano de bar.

Detalles

Dirección
Gavà, 20
Barcelona
Barcelona
08014
Transporte
Hostafrancs (L1)
Precio
Horas de apertura
De lu. a vi. de 6.30 a 21 h. Sá. de 6.30 a 14 h.
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