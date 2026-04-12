Time Out dice

La ecuatoriana es una de las nacionalidades de origen latinoamericano más numerosas de L'Hospitalet. Por ello, la ciudad cuenta con bastantes restaurantes que sirven los platos más emblemáticos de su gastronomía; desde el cebiche hasta el encebollado, la sopa de atún blanco.

En El Camarón Salsero también podréis probar platos igual de míticos, pero quizás menos conocidos por nuestros lares, como el hornado (lechón al carbón con mote, tomate, plátano maduro y aguacate) o la guatita, el equivalente a nuestros callos con achiote, cacahuetes, arroz, patata, aguacate y cilantro. El ambiente es totalmente popular; aquí se reúnen grupos de amigos y familias numerosas con ganas de comer mucho y bien.