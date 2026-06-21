Time Out dice

Justo detrás del W Barcelona, en el puerto deportivo de Marina Vela, se esconde uno de los dieciséis restaurantes que el consolidado grupo Tragaluz tiene repartidos por la ciudad. Camping Mar se suma a la apuesta marinera de la casa, que ya cuenta con propuestas tan conocidas como Fiskebar, en el Reial Club Marítim, o el chiringuito Pez Vela, en el Passeig del Mare Nostrum, también a los pies del W.

Su filosofía se resume en un lema muy acertado: 'Salir de Barcelona sin salir de Barcelona'. Y lo cierto es que lo consigue. La carta es concisa, pero lo suficientemente completa como para que no echéis nada en falta: platos para compartir, ensaladas, carnes, pescados y hasta cinco variedades de arroz.

Entre semana, de lunes a viernes, también ofrecen el menú combo, una fórmula de mediodía por 32 euros que incluye entrante, arroz, postre y una copa de vino, pensada para compartir entre un mínimo de dos personas.

Con los barcos amarrados junto a la terraza, se hace fácil imaginar, aunque sea solo por un momento, que alguna de aquellas embarcaciones os pertenece.