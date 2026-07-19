Time Out dice

Estamos en uno de los restaurantes de cocina catalana más singulares de Barcelona. En una discretísima esquina del Clot, Can Pineda abrió en 1904, pocos años después de que Sant Martí de Provençals se anexionara a Barcelona, como bodega. En el año 1972 la familia Cuenca, y poco después con el añadido de la familia Jovells, lo adquirieron tras haber trabajado allí durante años. La refundación implicó la compra de un local anexo para hacer una cocina. El producto se exponía en una barra larga en la primera sala a la vista del público; platos de cuchara, desayunos de tenedor, angulas en una pecera, y clientes que se mantienen fieles desde aquel momento. Con el paso de los años, Can Pineda se ha convertido en una casa de comidas de altísima cocina, con una maestría en la compra y cocina de un producto superlativo a la altura de los grandes restaurantes de Barcelona y Cataluña, Michelin incluidas.

Vale la pena recordarlo de vez en cuando: bajo la apariencia de bodega barcelonesa –porque lo es–, aquí ponen en la mesa el mejor producto posible de estricta temporada con una intervención sabia y moderna, pero contenida, que se percibe al primer bocado. Veamos: unas humildes sardinas en escabeche magníficas, fresquísimas y con aroma a naranja. Y entendemos perfectamente aquello del mejor producto con la ensalada de tomates de la explotación agraria de Xavier Carbó. Uno más carnoso y dulce, el otro más ácido y firme. Todos tienen un matiz diferente, pero todos te ponen el verano en la boca. Pero donde les hacemos la ola es en un clásico imperdible de la casa: una cazuela de sepionets de costa con morcilla negra, espárragos y ajos tiernos. Tiernísimos sepionets con morcilla negra, tan bien hechos que se deshacen en la boca y después percibes una gradación de picantes muy medidos, de menos a más: ajo confitado, el espárrago de margen al dente y la guindilla. Ojo a los platos de caza cuando es temporada y a los arroces.