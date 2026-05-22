Time Out dice

Hace ya unos años que el joven chef Víctor Pardo, formado en Cal la Nuri, Quique Dacosta y en el Celler de Can Roca, asumió las riendas del restaurante familiar, La Bonaigua de Sant Just Desvern. Allí dejó atrás los menús para apostar por una cocina tradicional de muy alto nivel, y su nombre se consolidó como el de uno de los cocineros más interesantes y prometedores de su generación.

Desde 2024, también es uno de los socios de Can Ugal en Les Corts, un restaurante donde se practica cocina catalana con pequeñas dosis de flexibilidad. Así, junto a un fricandó, una esqueixada de bacalao o unos caracoles guisados con butifarra del perol y panceta, se pueden encontrar unos mollejas con chimichurri o un crudo de gamba con americana y aceite de vainilla.







