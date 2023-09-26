Otro de estos lugares que va haciendo trabajo de hormiguita, sin hacer mucho ruido. CanVilaró es un abanderado de las comidas caseras al pie del mercado de Sant Antoni. Traspasar su puerta es como entrar en el comedor de una casa donde se está cocinando algo que hace chup-chup. Albóndigas con sepia, manitas de cerdo, sardinas escabechadas, escudella y carn d'olla (en invierno), capipota, judías con morcilla, bacalao a la llauna, butifarra blanca y negra con alubias... Es una parada y fonda de los almuerzos de tenedor muy elaborados, pero también se puede parar a comer, sin menú de mediodía pero con platos exquisitos a muy buen precio y siempre con vino de la casa. Todo es fiable y hecho desde cero por la casa: desde las crestas de atún hasta su emblemático capipota.
