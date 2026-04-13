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Reseña
Junto al lado de la rambla de Just Oliveras hay un bar de barrio con alma roquera, el Carn d’Olla. El nombre ya os da muchas pistas de por dónde va la cosa. Lo habéis acertado: la cosa no va de sushi ni de cebiches. Efectivamente, elaboran cocina de aquí afinada, pero a su manera. Es decir, hacen variaciones de las recetas de siempre: canelón crujiente de asado con mayonesa de trufa o espuma de crema de Sant Josep, por ejemplo.
Tampoco faltan los clásicos: bombas, boquerones, torreznos, mejillas, albóndigas y bacalao con sanfaina. Mención especial para el surtido de croquetas caseras y, en concreto, las de gambas con alioli de gamba (bendita redundancia). Buen ambiente y precios razonables: merece la pena.
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