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Reseña
Choroní es un pueblo de la franja costera del estado venezolano de Aragua. Los propietarios de este restaurante familiar son de allí. Aquí, muy cerca de la Sala Salamandra, se dedican a servir algunos de los platos más emblemáticos de su cocina de origen. Esto significa: arepas, empanadas, cachapas y platos más contundentes como el pabellón criollo (arroz, ternera desmechada, frijoles, plátano maduro, queso, aguacate y una pequeña arepa). Y ojo a inventos divertidos y sin prejuicios, como sus tequenachos, que son precisamente eso: unos nachos sustanciosos, con frijol negro y pico de gallo, salpicados de trozos de tequeño de queso. O sus patatas bravas caribeñas. No, este no es un lugar para hacer dieta.
Para acompañarlo, zumos y batidos tropicales, soda Frescolita, malta Maltín Polar y cerveza Caraqueña. Entre semana, tres menús de mediodía, a precios muy asequibles. El eslogan del local es "donde todo el año es verano" y le hace justicia: ambiente distendido y trato cercano.
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