Suscríbete
Language:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Choroní
    Foto: Choroní | Choroní
    PreviousNext
    /3
  2. Choroní
    Foto: Choroní | Choroní
    PreviousNext
    /3
  3. Choroní
    Foto: Choroní | Choroní
    PreviousNext
    /3

Reseña

Choroní

3 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Venezolana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 1 de 4
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
Publicidad

Time Out dice

Choroní es un pueblo de la franja costera del estado venezolano de Aragua. Los propietarios de este restaurante familiar son de allí. Aquí, muy cerca de la Sala Salamandra, se dedican a servir algunos de los platos más emblemáticos de su cocina de origen. Esto significa: arepas, empanadas, cachapas y platos más contundentes como el pabellón criollo (arroz, ternera desmechada, frijoles, plátano maduro, queso, aguacate y una pequeña arepa). Y ojo a inventos divertidos y sin prejuicios, como sus tequenachos, que son precisamente eso: unos nachos sustanciosos, con frijol negro y pico de gallo, salpicados de trozos de tequeño de queso. O sus patatas bravas caribeñas. No, este no es un lugar para hacer dieta.

Para acompañarlo, zumos y batidos tropicales, soda Frescolita, malta Maltín Polar y cerveza Caraqueña. Entre semana, tres menús de mediodía, a precios muy asequibles. El eslogan del local es "donde todo el año es verano" y le hace justicia: ambiente distendido y trato cercano.

Detalles

Dirección
Mestre Candi, 44
L'Hospitalet de Llobregat
08091
Horas de apertura
Ma. y Mié. de 13 a 17 h y de 20 a 24 h. Ju., Vi. y Sá. de 13 a 24 h. Do. de 13 a 18 h. Lu. cerrado.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.