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Barcelona

  1. Debut Bar
    Foto: Ivan Giménez | Debut Bar
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Reseña

Debut Bar

4 de 5 estrellas
  • Restaurantes | Catalana
  • Fuera de Barcelona
  • precio 2 de 4
  • Crítica de Time Out
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora
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Time Out dice

En 2016, el cocinero Guillem Salazar, formado en la Escuela de Hostelería Hofmann, y el camarero Ignasi Redón transformaron una antigua bodega en una casa de comidas: el Debut. Seis años más tarde, la convirtieron en lo que es hoy, un excelente bar donde despachar platillos de temporada para compartir, con una carta de vinos extraordinaria (mayoritariamente catalanes y con alguna etiqueta francesa).

Buenos proveedores (verduras del Prat de Llobregat, fruta del Maresme, carne de Tarragona, pescado de la pescadería del barrio), altas dosis de creatividad pero con los pies en el suelo, y maravillas como los higos con anchoas, los rebozuelos  en escabeche o la oreja de cerdo prensada con chimichurri. Su cocina siempre tiene un toque de creatividad, pero siempre en contacto con el recetario de la tierra: almejas con alcachofas, pilota de escudella con jugo de asado y patatas paja, por ejemplo, son pequeñas maravillas fáciles de entender.

Detalles

Dirección
Lleida, 32
L'Hospitalet de Llobregat
08091
Transporte
M: Torrassa
Horas de apertura
Mié. y Do. de 12 a 15:30 h. Ju., Vi. y Sá. de 12 a 15:30 h y de 19 a 22:30 h. Lu. y Ma. cerrado.
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