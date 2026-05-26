[category]
[title]
Reseña
Domo se ha convertido en –probablemente– la única pizzería completamente vegana de Barcelona. Samuel Figueira trabaja con una masa muy ligera ("quería que sentara bien, que no te fueras superlleno") y ha dado con la fórmula ideal usando un alto porcentaje de masa madre y harinas que, aunque no son completamente integrales, están poco refinadas.
Las más vendidas son la Mr. Smith (base de crema blanca, mozzarella de anacardos, membrillo, manzana verde, camembert del Väcka, aceite de hierbas y nueces) y la Isabellah Ham (tomate, albahaca, mozzarella de anacardos, jamón de Heura, setas y aceite verde), aunque tiene ocho variedades distintas. También probamos la Zucchini Flow y nos encantó (tomate, calabacín, stracciatella de anacardos, pipas de calabaza, tahini y aceite de oliva virgen extra). Completan una carta breve, pero efectiva, tres postres bien logrados: mini calzone relleno de chocolate negro, cremoso de chocolate con frutos rojos y cremoso de pistacho con melocotón.
[category]
[title]
Discover Time Out original video