Time Out dice

Bautizado en homenaje a Doro, una vecina de Horta nacida en los antiguos lavaderos del barrio antes de la Primera Guerra Mundial, este establecimiento de líneas modernas y mobiliario vintage, ubicado en una antigua masía de la plaza de Santes Creus, propone una carta amplia pensada para gustar a todo el mundo, y lo consigue.

Encontraréis pica-pica, tablas de embutidos y quesos, cocas, ensaladas, platos de carne, pescado, huevos, guisos, arroces y pasta. El espacio es enorme, con varias salas y un primer piso, pero aun así conviene reservar los fines de semana. La coctelería corre a cargo del local vecino, el lounge Santo Cielo.

Aquí no hay camareros estirados como en el centro de la ciudad: es un restaurante familiar y el trato también lo es.