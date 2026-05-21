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Dorotea
Foto: Dorotea | Dorotea

Dorotea

  • Restaurantes
  • Horta - Guinardó
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Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Bautizado en homenaje a Doro, una vecina de Horta nacida en los antiguos lavaderos del barrio antes de la Primera Guerra Mundial, este establecimiento de líneas modernas y mobiliario vintage, ubicado en una antigua masía de la plaza de Santes Creus, propone una carta amplia pensada para gustar a todo el mundo, y lo consigue.

Encontraréis pica-pica, tablas de embutidos y quesos, cocas, ensaladas, platos de carne, pescado, huevos, guisos, arroces y pasta. El espacio es enorme, con varias salas y un primer piso, pero aun así conviene reservar los fines de semana. La coctelería corre a cargo del local vecino, el lounge Santo Cielo.

Aquí no hay camareros estirados como en el centro de la ciudad: es un restaurante familiar y el trato también lo es.

Detalles

Dirección
Santes Creus, 18
Barcelona
08031
Transporte
M: Horta (L5)
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