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El Camarote de Tomás
Foto: El Camarote de Tomás | El Camarote de Tomás

El Camarote de Tomás

  • Restaurantes
Mireia Font
Escrito por Mireia Font
Editora de gastronomia
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Time Out dice

Junto a la plaza de España, este clásico del marisco y el pescado del Poble-sec sirve desde 1998 producto marino fresquísimo y de primera calidad, que llega cada día directamente de la lonja. Percebes, rodaballo, cigalas de costa, gamba roja de Palamós, chipirones de playa y navajas del Delta son solo algunas de las más de treinta referencias que lucen en la vitrina y en la carta.

Si dudáis, la parrillada de pescado es una apuesta segura. La cocina es poco intervencionista, basada sobre todo en la plancha y el horno. Entre los platos más emblemáticos destaca la esqueixada de bacalao. Tomàs y Montse ya se han jubilado, pero Núria Espallargas y Josep Ribot han tomado el relevo y todo sigue igual.

Detalles

Dirección
Lleida, 3
Barcelona
08004
Transporte
M: Plaça Espanya (L1,L3) FGC: Plaça Espanya
Precio
€€€€
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