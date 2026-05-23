Time Out dice

Junto a la plaza de España, este clásico del marisco y el pescado del Poble-sec sirve desde 1998 producto marino fresquísimo y de primera calidad, que llega cada día directamente de la lonja. Percebes, rodaballo, cigalas de costa, gamba roja de Palamós, chipirones de playa y navajas del Delta son solo algunas de las más de treinta referencias que lucen en la vitrina y en la carta.

Si dudáis, la parrillada de pescado es una apuesta segura. La cocina es poco intervencionista, basada sobre todo en la plancha y el horno. Entre los platos más emblemáticos destaca la esqueixada de bacalao. Tomàs y Montse ya se han jubilado, pero Núria Espallargas y Josep Ribot han tomado el relevo y todo sigue igual.