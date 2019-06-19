¿A qué sabe un Château Lafite Rothschild? Todos los amantes del vino nos hemos preguntado cómo nos pasaría por la garganta una botella de vino que cuesta el salario mínimo australiano: unos 2.000 euros. Encontraréis la respuesta en la tienda / enoteca El Petit Celler, dentro de su bar de vinos.



Porqué lo que hace único (o singular) a este bar de vinos es que dispone de unas 250 referencias de vinos estratosféricos de todo el mundo. ¡ A copas! No podemos decir aquello de "a un precio asequible la copa". O quizá sí. La copa del mentado burdeos sale por 97 euros. Y la pueden servir ya que disponen de un dispensador Coravin, que permite extraer el vino sin abrir la botella.

Sin embargo, por unos afables tres euros podemos probar copas de vinos extraordinarios, como el Vinyes Velles 2014 Ferrer Bobet.



El gerente del establecimiento, el sumiller Sebastián Lozano, hace años que colecciona botellas de gran valor. Las podría vender por internet, o dejarlas en la caja fuerte y especular después. Pero ha decidido liberarlas con cuentagotas. Y la pregunta es: ¿se nota la diferencia entre un vino de 50 y uno de 500 euros? Como suele suceder en las cosas del beber, si uno no es profesional la diferencia la marca la oferta y la demanda, no el paladar.